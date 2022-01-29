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Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Şehrazat!

TV 8'in reyting rekorları kıran dizisinde bu hafta diziye yeni dahil olan Melisa Aslı Pamuk ekranlara gelecek. Şehrazat rolünde ekranlara gelecek oyuncu fragmanda görüldüğü andan itibaren izleyenler tarafından hikayesi oldukça merak edilmeye başladı. İşte Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu kimdir?

29 Ocak 2022 Cumartesi 13:03
Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Şehrazat!
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Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma akşamları TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Her hafta birbirinden heyecanlı ve farklı konuların işlenmesiyle izleyiciyi ekranlara bağlıyor.

Bu hafta diziye katılan Melisa Aslı Pamuk, dizide Şehrazat karakterini oynayacak. 

Peki Melisa Aslı Pamuk kimdir?

1991 Hollanda Haarlem'de dünyaya gözlerini açmıştır. 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen güzellik yarışmasında birincilik ödülünün sahibi olmuştur. 2009!da Umut Vaad eden yarışmasında seçilmiştir. O andan itibaren çeşitli dizilerde ve reklamlarda rol almıştır. Birçok dil bilmesi geleceği için avantajlı oldu. Felemenkçe, İngilizce ve Almanca dillerini bilip konuşuyor. 

Hollanda Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimi almıştır. Türkiye'deki çalışmalarından ötürü okulundan mezun olamamıştır. 

176 boyunda olan oyuncu 58 kilodur. 

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimini almıştır. 

Oynadığı diziler;

2004 – Dat zit wel snor

2012 – G.D.O Karakedi

2012 – 2013 – Yer Gök Aşk

2014 – Kurt Seyit ve Şura

2014 – Her Servda Bir Veda

2015 – Ulan İstanbul

2016 – Kara Sevda

2018 – Çarpışma

2020 – Yeni Hayat

2021 – Kırmızı Oda

Kırmızı Oda fragmanını izle!



Son Güncelleme: 29.01.2022 13:03
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaTv8şehrazat
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