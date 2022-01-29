Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Şehrazat!

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma akşamları TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Her hafta birbirinden heyecanlı ve farklı konuların işlenmesiyle izleyiciyi ekranlara bağlıyor.
Bu hafta diziye katılan Melisa Aslı Pamuk, dizide Şehrazat karakterini oynayacak.
Peki Melisa Aslı Pamuk kimdir?
1991 Hollanda Haarlem'de dünyaya gözlerini açmıştır. 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen güzellik yarışmasında birincilik ödülünün sahibi olmuştur. 2009!da Umut Vaad eden yarışmasında seçilmiştir. O andan itibaren çeşitli dizilerde ve reklamlarda rol almıştır. Birçok dil bilmesi geleceği için avantajlı oldu. Felemenkçe, İngilizce ve Almanca dillerini bilip konuşuyor.
Hollanda Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimi almıştır. Türkiye'deki çalışmalarından ötürü okulundan mezun olamamıştır.
176 boyunda olan oyuncu 58 kilodur.
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimini almıştır.
Oynadığı diziler;
2004 – Dat zit wel snor
2012 – 2013 – Yer Gök Aşk
2014 – Kurt Seyit ve Şura
2014 – Her Servda Bir Veda
2015 – Ulan İstanbul
2016 – Kara Sevda
2018 – Çarpışma
2020 – Yeni Hayat
2021 – Kırmızı Oda