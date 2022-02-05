Kırmızı Oda'nın Piraye ve Deniz çifti diziden mi ayrıldı?

İzleyenlerinin bileceği üzere aynı iş yerinde çalışan Deniz ve Piraye zamanla yakınlaşmış ve ardından bir ilişkiye başlamışlardı. Aralarının bir iyi bir kötü olduğu bu ilişkide ikili sonun evlenme kararı almıştı. Yayınlanan son bölümde iş yerindekilere aldıkları evlilik kararından bahseden Deniz ve Piraye çifti aynı zamanda evliliklerini başka bir ilde devam ettireceklerini de söyledi.

Diziden ayrıldılar mı?

Senaryoya göre evlenme kararı alan Deniz ve Piraye çifti ilişkilerinin sağlığı adına yaşantılarına başka bir ilde devam edeceklerini söylerek işlerinden ayrıldılar. Yani var olan hikayeden Deniz ve Piraye karakterleri kesin olarak çıkış yaptılar.

Hikayeleri kesin bir şekilde sonlandırılan Deniz ve Piraye çiftinin tekrardan diziye dönmesi beklenmiyor.