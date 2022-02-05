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Kırmızı Oda'nın Piraye ve Deniz çifti diziden mi ayrıldı?

TV8’in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’dan yine bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen karakterleri Deniz ve Piraye maalesef yapıma veda eden iki isim oldu. Merak edenler adına bu yazımızda sizlere ayrılığın sebebini ve geri gelme olasılıkları olup olmayacağından bahsedeceğiz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:22
Kırmızı Oda'nın Piraye ve Deniz çifti diziden mi ayrıldı?
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İzleyenlerinin bileceği üzere aynı iş yerinde çalışan Deniz ve Piraye zamanla yakınlaşmış ve ardından bir ilişkiye başlamışlardı. Aralarının bir iyi bir kötü olduğu bu ilişkide ikili sonun evlenme kararı almıştı. Yayınlanan son bölümde iş yerindekilere aldıkları evlilik kararından bahseden Deniz ve Piraye çifti aynı zamanda evliliklerini başka bir ilde devam ettireceklerini de söyledi.

Diziden ayrıldılar mı?

Senaryoya göre evlenme kararı alan Deniz ve Piraye çifti ilişkilerinin sağlığı adına yaşantılarına başka bir ilde devam edeceklerini söylerek işlerinden ayrıldılar. Yani var olan hikayeden Deniz ve Piraye karakterleri kesin olarak çıkış yaptılar.

Hikayeleri kesin bir şekilde sonlandırılan Deniz ve Piraye çiftinin tekrardan diziye dönmesi beklenmiyor. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:22
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaAyrılıkPirayeDeniz
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