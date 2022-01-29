Kırmızı Oda'nın Mitra'sı aslında kim? Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı günden beri izleyicilerin beğenisini topluyor. Her bölümü merakla beklenen Kırmızı Oda’nın oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kırmızı Oda’nın İranlı Mitrası hakkında merak edilenler…

Mitra, Doktor Hanım’ın yeni hastasıdır. Annesi İranlı, babası ise Türk kökenli bir ailenin kızıdır. İstanbul’da yaşayan Mitra, çok eşli bir ailede doğmuştur. Dizide Mitra’nın babasının iki eşinin olmasının Mitra üzerinde yarattığı etkileri göreceğiz.

Kırmızı Oda Mitra

Mitra karakterine oyuncu Melisa Aslı Pamuk hayat vermektedir. Melisa son olarak Yeni Hayat dizinde Yasemin rolünde ekranlara gelmiştir.

1991 yılında Hollandada dünyaya gelen başarılı oyuncu koç burcudur. Boyu 1.76 kilosu ise 58’dir.

2011 senesinde Miss Turkey birincisi olan Melisa Aslı Pamuk, Best model yarışmasına aday gösterilmiştir. 5 dil bilem Melisa, lisans eğitimini Amsterdam da tamamlamıştır. Melisa ilk kez 2012 senesinde Yer Gök Aşk dizisi ile ekran karşısına geçmiştir. İlk filmi ise G.D.O Kara Kedi olmuştur. Ardından Asla Vazgeçme, Kurt Seyit ve Şura, Her Sevda Bir Veda adlı yapımlarda rol almıştır.

Melisa, 2014 senesinde ekranların çok sevilen dizilerinden biri olan Ulan İstanbul’da Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Çarpışma dizisinde ise Cemre karakterini canlandırmıştır.

