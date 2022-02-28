Kırmızı Oda Zafer'in babası kim? Hangi oyuncu geliyor

Kırmızı oda Zafer’in babası Vahit kim

2 Nisan Cuma günü TV 8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisinde Zafer’in babası Vahit karakteri izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Kırmızı Oda’da önceki bölümde Zafer ve Nihan’ın hayatına giriş yapılmıştı. Nihan’ın bilinmeyen rahatsızlığından dolayı bayılmalarından ötürü Zafer doktor hanıma götürmüştür. Psikolojik sorunu olup olmadığını öğrenmek için doktora başvurmuştu. Fakat doktor hanım Nihan yerine Zafer Bey’i dinlemek istemiş ancak Zafer az konuşmak istemiş seansı yarıda kesmiştir.

Nihan’ın psikolojik bir desteğe ihtiyacı olduğu görünse de asıl mesele eşi Zafer’dedir. Bu bölümde ekranlara gelen yeni gelişmeler oldu. Kırmızı oda dizisinde Zafer’in geçmişine kadar inilecek. Zafer’in küçüklükten gelen sorunun asıl meselesi babasıdır. Babası otoriter ve baskın birisi olduğundan hayatını özgürce yaşayamamıştır.

Zafer Bey istemeyerekten de olsa babasının yaptıklarını doktor hanıma anlatacak. Doktor hanım bunun üzerine eşi Nihan ile neden evlendiğini soracaktır. Babasının ne kadar baskın bir karaktere sahip olduğunu anlatan Zafer, diğer bölümlerde doktor hanım babası Vahit Bey’i dinlemek isteyecek.

Yeni bölümlerde ekrana gelecek olan Zafer’in babası Vahit karakterine hayat veren usta oyunca Uğur Yücel’dir. Uğur Yücel 1957 yılında Kars’ta dünyaya gözlerini açmıştır. İstanbul Belediye Konservatuvarında oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Oyunculuğun yanı sıra birçok alanda görev yapmıştır. Bunlar: Senarist, yönetmen, müzik grubu, yapımcı, kurgu, dizi ve filmlerde görev yapmıştır.

1984 yılında Parkta Bir Sonbahar Günüydü dizide ilk kez ekran karşısına çıkarak Engin karakterine hayat vermiştir.

Uğur Yücel’in rol aldığı dizi ve filmler

*Aziz Ahmet

*Alacakaranlık

*Aramızda Kalsın

*Canım Ailem

*Familya

*Hırsız Polis

*Karanlıkta Koşanlar

*Fatma

*Nefes Nefese

*Muhteşem İkili

*İçerde

*Yüzleşme

*Kırmızı Oda