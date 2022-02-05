Kırmızı Oda Zafer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler

4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan ‘Kırmızı Oda’ dizisi TV8 ekranlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor. 30.bölümü yayınlanan dizide bu sefer karşımıza çıkan Zafer karakteri olacak. Nihal isimli bir kadın ile evli olan Zafer, ailesi tarafından kötü bir aileye sahip olduğunu düşünüyor. Eğitimini yurtdışında alan Zafer, yurtdışında yabancı uyruklu bir kadına âşık olması sonrası evlenmek ister fakat ailesi buna karşı çıkar. Türkiye’ye geri dönen Zafer döndüğünde Nihal ile tanışır ve evlenir. Zafer Nihal’e karşı çok ilgisiz ve sevgisizdir. Nihal ise eşine karşı tam tersi çok sevmektedir. Nihal dikkat çekmeyi sevdiği için sürekli bayılmayalar yaşamaktadır. Bu yüzden çift kliniğe başvurur.

Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener kimdir?

Yiğit Özşener yer aldığı yapımlar

2001 Üzgünüm Leyla

2001 Karanlıkta Koşanlar

2002 Unutma Beni

2002 Zeybek Ateşi

2003 Estağfurullah Yokuşu

2004 Arapsaçı

2004 24 Saat

2005 Rüzgarlı Bahçe

2006 Rüya Gibi

2007-2009 Dudaktan Kalbe

2007 Kayıp

2009-2011 Ezel

2012 Son

2012 Esir Şehrin Gözyaşları – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi

2013 İntikam

2013 Galip Derviş

2017 Cesur Ve Güzel

2018 Bozkır

2020 Ramo

2021 Kırmızı Oda

6 Nisan 1972 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü okuyarak mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde İşletme bölümü olarak master yapan oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak kendini göstermektedir. Birçok dizi, film, reklam ve tiyatro oyunlarında kendini gösteren yetenekli oyuncu ilk 2000 yıllarda yayınlanan ‘Herkes Kendi Evinde’ filminde yer aldı. Günümüzde birçok popüler dizilerde yer alan oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer karakterine can veriyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan oyuncu sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İnstagram hesabında 461 gönderiye sahip oyuncu 90 bine yaklaşık takipçisi bulunuyor. Yiğit Özşener’in instagram hesabı: @yigitozsener Yetenekli oyuncunun şu an hayatında kimse bulunmuyor.



