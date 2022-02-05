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Kırmızı Oda Zafer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi ‘Kırmızı Oda’ yayın hayatına hız kesmeden devam ederken her bölüm farklı hayat hikayeleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Zafer karakteri ile diziye katılan oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener kimdir? İşte ayrıntılar

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:27
Kırmızı Oda Zafer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler
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4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan ‘Kırmızı Odadizisi TV8 ekranlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor. 30.bölümü yayınlanan dizide bu sefer karşımıza çıkan Zafer karakteri olacak. Nihal isimli bir kadın ile evli olan Zafer, ailesi tarafından kötü bir aileye sahip olduğunu düşünüyor. Eğitimini yurtdışında alan Zafer, yurtdışında yabancı uyruklu bir kadına âşık olması sonrası evlenmek ister fakat ailesi buna karşı çıkar. Türkiye’ye geri dönen Zafer döndüğünde Nihal ile tanışır ve evlenir. Zafer Nihal’e karşı çok ilgisiz ve sevgisizdir. Nihal ise eşine karşı tam tersi çok sevmektedir.  Nihal dikkat çekmeyi sevdiği için sürekli bayılmayalar yaşamaktadır. Bu yüzden çift kliniğe başvurur.

 Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener kimdir?

6 Nisan 1972 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü okuyarak mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde İşletme bölümü olarak master yapan oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak kendini göstermektedir. Birçok dizi, film, reklam ve tiyatro oyunlarında kendini gösteren yetenekli oyuncu ilk 2000 yıllarda yayınlanan ‘Herkes Kendi Evinde’ filminde yer aldı. Günümüzde birçok popüler dizilerde yer alan oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer karakterine can veriyor.

Yiğit Özşener yer aldığı  yapımlar

  • 2001 Üzgünüm Leyla
  • 2001 Karanlıkta Koşanlar
  • 2002 Unutma Beni
  • 2002 Zeybek Ateşi
  • 2003 Estağfurullah Yokuşu
  • 2004 Arapsaçı
  • 2004 24 Saat
  • 2005 Rüzgarlı Bahçe
  • 2006 Rüya Gibi
  • 2007-2009 Dudaktan Kalbe
  • 2007 Kayıp
  • 2009-2011 Ezel
  • 2012 Son
  • 2012 Esir Şehrin Gözyaşları – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi
  • 2013 İntikam
  • 2013 Galip Derviş
  • 2017 Cesur Ve Güzel
  • 2018 Bozkır
  • 2020 Ramo
  • 2021 Kırmızı Oda

Sosyal medyada oldukça aktif olan oyuncu sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İnstagram hesabında 461 gönderiye sahip oyuncu 90 bine yaklaşık takipçisi bulunuyor. Yiğit Özşener’in instagram hesabı: @yigitozsener Yetenekli oyuncunun şu an hayatında kimse bulunmuyor.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:27
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaZaferYiğit ÖzşenerDizi
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