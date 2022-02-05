Kırmızı Oda Zafer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler

4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan ‘Kırmızı Oda’ dizisi TV8 ekranlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor. 30.bölümü yayınlanan dizide bu sefer karşımıza çıkan Zafer karakteri olacak. Nihal isimli bir kadın ile evli olan Zafer, ailesi tarafından kötü bir aileye sahip olduğunu düşünüyor. Eğitimini yurtdışında alan Zafer, yurtdışında yabancı uyruklu bir kadına âşık olması sonrası evlenmek ister fakat ailesi buna karşı çıkar. Türkiye’ye geri dönen Zafer döndüğünde Nihal ile tanışır ve evlenir. Zafer Nihal’e karşı çok ilgisiz ve sevgisizdir. Nihal ise eşine karşı tam tersi çok sevmektedir. Nihal dikkat çekmeyi sevdiği için sürekli bayılmayalar yaşamaktadır. Bu yüzden çift kliniğe başvurur.
Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener kimdir?
Yiğit Özşener yer aldığı yapımlar
- 2001 Üzgünüm Leyla
- 2001 Karanlıkta Koşanlar
- 2002 Unutma Beni
- 2002 Zeybek Ateşi
- 2003 Estağfurullah Yokuşu
- 2004 Arapsaçı
- 2004 24 Saat
- 2005 Rüzgarlı Bahçe
- 2006 Rüya Gibi
- 2007-2009 Dudaktan Kalbe
- 2007 Kayıp
- 2009-2011 Ezel
- 2012 Son
- 2012 Esir Şehrin Gözyaşları – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi
- 2013 İntikam
- 2013 Galip Derviş
- 2017 Cesur Ve Güzel
- 2018 Bozkır
- 2020 Ramo
- 2021 Kırmızı Oda
Sosyal medyada oldukça aktif olan oyuncu sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İnstagram hesabında 461 gönderiye sahip oyuncu 90 bine yaklaşık takipçisi bulunuyor. Yiğit Özşener’in instagram hesabı: @yigitozsener Yetenekli oyuncunun şu an hayatında kimse bulunmuyor.