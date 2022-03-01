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Kırmızı Oda Nihal'in gençliğini kim canlandırdı? Gerçek adı nedir?

Televizyonun en sevilen dizilerinden bir tanesi Kırmızı Oda, yayın hayatına TV 8 ekranlarında devam etmektedir. Gerek konusu gerek oyuncuları ile sık sık gündeme gelen dizide bugünün konusu Nihal karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu oldu. Peki Kırmızı Oda Nihal'in gençliğini kim canlandırdı? Gerçek adı ne? İşte detaylar...

01 Mart 2022 Salı 23:23
Kırmızı Oda Nihal'in gençliğini kim canlandırdı? Gerçek adı nedir?
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Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda, her Cuma akşamı izleyicileri ile buluşmaktadır. Başrollerinde Binnur Kaya, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Gülçin Kültür Şahin’in bulunduğu, yapımcılığını ise OGM Pictures’in üstlendiği yapımda; Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan “Kırmızı Oda”, ekranlara getirdiği Nihal’in hikayesi ile izleyicileri etkisi altına aldı.

 

 

Kırmızı Oda adlı dizide yer alan Nihal karakterinin gençliğine Rana Yılmaz hayat vermiş, sergilediği performans ile izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Sektörün en yeni yüzlerinden birisi olan Rana Yılmaz’ın bulunduğu ilk dizi de Kırmızı Oda olmaktadır.

 

Dizide Esra Ronabar tarafından ekranlara taşınan Nihal karakterinin gençliğine hayat vermiştir Rana Yılmaz. Yusuf Güney Gün Menajerlik himayesinde yer alan oyunculardan biridir.




Son Güncelleme: 01.03.2022 23:23
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Kırmızı OdaKırmızı Oda Oyuncu KadrosuKırmızı Oda NihalKırmızı Oda Nihalin GençliğiRana Yılmaz
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