Kırmızı Oda Nihal'in gençliğini kim canlandırdı? Gerçek adı nedir?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda, her Cuma akşamı izleyicileri ile buluşmaktadır. Başrollerinde Binnur Kaya, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Gülçin Kültür Şahin’in bulunduğu, yapımcılığını ise OGM Pictures’in üstlendiği yapımda; Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan “Kırmızı Oda”, ekranlara getirdiği Nihal’in hikayesi ile izleyicileri etkisi altına aldı.

Kırmızı Oda adlı dizide yer alan Nihal karakterinin gençliğine Rana Yılmaz hayat vermiş, sergilediği performans ile izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Sektörün en yeni yüzlerinden birisi olan Rana Yılmaz’ın bulunduğu ilk dizi de Kırmızı Oda olmaktadır.

Dizide Esra Ronabar tarafından ekranlara taşınan Nihal karakterinin gençliğine hayat vermiştir Rana Yılmaz. Yusuf Güney Gün Menajerlik himayesinde yer alan oyunculardan biridir.