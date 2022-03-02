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Kırmızı Oda Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler

Kırmızı Oda dizisinde Nihal karakterinin hikayesi ele alınmaktadır. Seyirciler Esra Ronabar'ın hayat verdiği Nihal karakterini ve Ronabar'ın biyografisini merak etmektedir.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:08
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
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TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde son bölümde Nihal’in hikayesi işlenmektedir. İzleyiciler Nihal karakterinin kim olduğunu ve gerçek hayatta kimin hayat verdiğini merak etmektedir.

Kırmızı Oda Nihal kimdir?

Nihal Hanı ile Zafer evlidir ve Zafer’in ailesi Nihal’i çok sevmektedir. Nihal Hanım sürekli bayılmaktadır ve bu bayılmaların ardında bazı psikolojik nedenler yatmaktadır. Eşinden ilgi gördüğü anlarda Nihal Hanım bayılmaktadır. Bu sebeple psikoloğa başvurur. Nihal karakterine Esra Ronabar hayat vermektedir.

Esra Ronabar kimdir?

1978 yılının 19 Temmuz gününde İzmir’de doğan Esra Ronabar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde tiyatro bölümünü bitirmiştir. Pek çok yapımda rol alan Ronabar Farış Falay ile evlidir.

Esra Ronabar rol aldığı yapımlar

Bir İstanbul Masalı

Beyaz Gelincik

Kader Ayırsa Bile

Sana Bir Sır Vereceğim

Uçurum

Kırmızı Oda

Cennet’in Gözyaşları

Tatlı Küçük Yalancılar

 



Son Güncelleme: 02.03.2022 00:08
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıOda
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