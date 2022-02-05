Kırmızı Oda Nihal karakterini oynayan Esra Ronabar kimdir?

Son dönemlerde en dikkat çeken diziler arasında yer alan Kırmızı Oda dizisi, milyonlarca kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma günleri TV 8 ekranlarından yayınlanıyor. Kırmızı Oda dizisi milyonlarca kişi tarafından izlendiği için oyuncuları da dikkat çekmektedir. Son dönemlerin en popüler dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde oyuncular merak ediliyor. İzleyiciler Kırmızı Oda dizisinde Nihal karakterini canlandıran Esra Ronabar kim olduğunu araştırıyor.

Kırmızı Oda Dizisi

Kırmızı oda dizisi her hafta cuma günleri en çok izlenen dizi olmayı başarıyor. Farklı hikayesi ve konusuyla hemen hemen her hafta farklı kişileri işlediği için Türkiye’nin en çok izlenen dizisi oluyor. Bu yazımızda kırmızı oda dizisinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alan nihal karakterini canlandıran esrar ona bari konuşacağız. Kendisi son dönemlerin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor.

Kırmızı Oda Nihal

Kırmızı oda dizisinde zafer ile evli olan Nihal, 30. bölümde diziye hızlı bir giriş yapıyor. Kendisi kalabalık bir ailenin okumuş bir kızıdır. Mütevazi bir hayat yaşıyor. Eşi olan zaferin kendisiyle artık ilgilenmediğini ve onu sevmediğini düşünmeye başlıyor. Sonra kendisi bir anda bayılıyor. Ayrılınca eşi olan zafer ona büyük bir ilgi gösteriyor. Nihal bunu fark ettiği için sürekli bayılma numarası yapıyor. Bundan dolayı evli olan çift sebepsiz yere bayılmalardan dolayı kliniğe başvuruyor.

Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinin başında gelen kırmızı oda dizisinde Nihal karakteri dikkat çekmeye devam ediyor. İzleyiciler de Nihal karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda Nihal karakterine hayat veren oyuncuyu konuşacağız. Kendisi evli mi, kaç yaşında, sevgilisi var mı, ilk hangi dizide oynadı, en son hangi dizide oynadı, nerelidir gibi soruların yanıtlarını sizlerle paylaşacağız.

Esra Ronabar Kimdir?

Kırmızı odada Nihal karakterini canlandıran oyuncu 1978 senesinde Türkiye’nin en büyük illerinden biri olan İzmir’de dünyaya geldi. Kendisi şu an 42 yaşını geçirmektedir. Üniversitede kimya bölümünü okurken bu bölümü yarım bıraktığı ve oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında Ankara Üniversitesi dil ve tarih coğrafya fakültesinde tiyatro bölümünden mezun oldu. Şu an için hala tiyatro oyuncusudur. İlk kez 1998 yılında ekranlara gelen Kader ayırsa bile dizisinde başrol oyuncusu oldu. Bu dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2011 ve 2008 yıllarında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Kırmızı oda dizisinden önce son olarak 2017 yılında yayınlanan cennetin gözyaşları adlı dizide kendisine yer buldu.

Esra Ronabar Instagram

Başarılı oyuncu sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaktadır. Kendisinin resmi Instagram hesabından seksi paylaşımlar yapıyor. Şimdiye kadar 63 gönderi paylaştı. Şu ana kadar 48.000 tane takipçisi bulunuyor.

Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında başarılı oyuncunun evli olup olmadığı geliyor. Kendisi evlidir. Barış Falay ile 2006 senesinde evlendi. Eşi onunla birlikte aynı okulda okudu. Sonrasında Kocaeli Büyükşehir belediyesi Şehir tiyatrosunda beraber çalıştılar. 2009 yılında ise rüzgâr ve mavi adında iki tane oğlu dünyaya geldi.

Esra Ronabar Kıyafetleri

Kırmızı oda dizisinin en çok dikkat çeken karakterler arasında yer alan üzerine giydiği kıyafetler izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tarzıyla ve giydiği kıyafetlerin güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Diziye yeni girdiği için kıyafetleri konusunda henüz bir bilgiye ulaşamadık ancak giydiği gömlek, pantolon, yelek, hırka, ceket, kazak, etek, ayakkabı, elbise, kemer gibi ürünlerin fiyatını ve markalarını araştırıp bulacağız.

Kırmızı Oda Reyting

Kırmızı oda dizisi gerçekten çok önemli bir dizidir. Bu diziyi izleyenler gözyaşlarına hakim olamıyor. Konusu ve karakterleri ile tam bir drama dizisi olan kırmızı oda, son dönemlerde vatandaşlarımızın en çok ilgi gösterdiği diziler arasında bulunuyor. Dizinin ilgi çekmesi ile birlikte reyting rekorları kırdığı da biliniyor. Dizinin reyting rekorları kırmasında elbette ki karakterlerin çok büyük bir rolü vardır. Sizlerde bu diziyi izleyerek dizi hakkında çeşitli Yorumlarda bulunabilirsiniz. Bu dizinin reyting rekorları kırmasının sebebi olarak gerçek bir hikaye dayanıyor olması gösterilmektedir. Bu hikayeler gerçek yaşanmış hikayelerdir. Dolayısıyla hepsi hayatın içinden karşılaştığımız olaylardır. Biz karşılaşmasak bile muhakkak çevremizde bu tip olaylar yaşayan insanlar mevcuttur. Bizlerde kırmızı oda dizisini izleyerek toplumda yaşanan ilginç olayları görebiliriz. Toplumda yaşanan bu ilginç olaylar göreceğiz ki onlara çözüm üretebilelim. Dolayısıyla bu diziyi halen daha izlememiş olan vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Lütfen bu cuma akşamı diziye bir şans verin ve bu akşam bu dizi izleyin arkadaşlar. Emin olun ki pişman olmayacaksınız. Sitemizi incelediğinizde vermiş olduğumuz dizi tavsiyeleri her zaman kaliteli olmuştur. Dolayısıyla sizleri yanıltmayacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler bol gülüşler diliyorum.