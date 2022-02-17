Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir? Sümeyye Aydoğan hakkında bilgiler

Show Tv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve itfaiyecilerin konu alınacağı yeni dizi Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosu merak edilmektedir.
Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?
Babası Tolga annesi ile Ayşe olan Menekşe’nin annesi ile arası sürekli gel gitlidir. Oldukça iyi kalbi olan Menekşe fizik tedavi okumuş ve mahallelerinde bulunan Furkan’a yardım etmektedir.
İlker’le sevgili olan ve onu çok seven Menekşe bu durumu herkesten saklamaktadır.
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Kırmızı Kamyon
Son Güncelleme: 17.02.2022 08:22