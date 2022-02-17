Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir? Sümeyye Aydoğan hakkında bilgiler

Show Tv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve itfaiyecilerin konu alınacağı yeni dizi Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosu merak edilmektedir.

Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Babası Tolga annesi ile Ayşe olan Menekşe’nin annesi ile arası sürekli gel gitlidir. Oldukça iyi kalbi olan Menekşe fizik tedavi okumuş ve mahallelerinde bulunan Furkan’a yardım etmektedir.

İlker’le sevgili olan ve onu çok seven Menekşe bu durumu herkesten saklamaktadır.

Sümeyye Aydoğan kimdir?

Sümeyye Aydoğan rol aldığı yapımlar

1997 yılında doğan Sümeyye Aydoğan, ilk olarak Aile Hükumeti filmi ile izleyici karşısına geçmiştir. Talento Menajerlik’te oyunculuk eğitimi gören Sümeyye Aydoğan ayrıca Yaz 96 yapımında da rol almıştır. Sümeyye Aydoğan Kırmızı Kamyon dizisinde Menekşe karakterine hayat vermektedir.

Aile Hükumeti

Yaz 96

Kırmızı Kamyon