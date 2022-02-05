Kırmızı Kamyon Gönül karakterini kim canlandırıyor? Toprak Sağlam kimdir?

Show TV kanalının yeni sezon dizisi olan Kırmızı Kamyon dizisinde Gönül, kötülükleriyle herkesin nefret edeceği bir adam olan Yavuz karakterinin karısıdır.

Kırmızı Kamyon Gönül karakterine hayat veren oyuncu kim?

Kırmızı Kamyon dizisinde Gönül karakterine hayat veren oyuncu Toprak Sağlam’dır. En son “Şeref Sözü” dizisinde Cavidan karakterini canlandırmıştır.

9 Ekim 1985 yılında dünyaya gelen Toprak Sağlam, İstanbul doğumludur.Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında “Delibal” adlı filmde Filiz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan “Bodrum Masalı” adlı dizisiyle seyirciden tam not almıştır.

“Gökten Üç Elma Düştü”, “Osmanlı Tokadı”,” ilk Göz Ağrısı”, “Cemile,” “Dantel”, “Karınca Yuvası”, “Hicran Yarası”, “Yerden Yüksek”, “Detay”, “Böyle Bitmesin”, “Sanem” isimli projelerde de ismi geçmiştir.

“Gökten Üç Elma Düştü” adlı filmdeki başarısıyla 2009 yılında Ankara Film Festivali’nde ödüle kazanmıştır. “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde Teodora karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan güzel oyuncu “Güvercin” dizisindeyse Emel kişiliğini canlandırmıştır.

Toprak Sağlam'ın bugüne kadar yer aldığı diziler ve filmler:

· Kırmızı Kamyon (Gönül karakteri) – 2021

· Şeref Sözü (Cavidan karakteri) – 2020

· Güvercin (Emel karakteri) – 2019 / 2020

· Fatih (Teodara karakteri) – 2018

· Düğüm Salonu (Müjde karakteri) – 2018

· Bodrum Masalı (Gözde karakteri) – 2016 / 2017

· Lokman İlyas (Zeynep karakteri) – 2016

· Delibal (Filiz karakteri) – 2015

· Detay (Müge karakteri) – 2015

· Kara Ekmek – 2015

· Eksik (Dilek karakteri) – 2015

· Rumuz Cavidan (Cavidan karakteri) – 2015

· Kedi Özledi (Spiker karakteri) – 2013

· Osmanlı Tokadı – 2013

· Yerden Yüksek (Cennet karakteri) – 2010

· Kuzey Rüzgarı (Oya karakteri) – 2007 / 2008

· Karınca Yuvası (Aslı karakteri) – 2006

· Cemile (İpek karakteri) – 2006