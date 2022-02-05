Kırmızı Kamyon dizisi Gönül kim? Toprak Sağlam kim, kaç yaşında?

Yapımcısı 10. Ev olan, senaryo süpervizörlüğünü ise Sema Ergenekon’un üstlendiği, yönetmen olarak ise Osman Kaya’nın görev aldığı yeni dizi Kırmızı Kamyon bugün ilk bölümü ile ekranlara geliyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda da birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Bu isimler; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Fatih Al, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Tuğçe Altuğ, Sümeyye Aydoğan, Toprak Sağlam, Efekan Can, Burak Berkay Akgül ile Timur Ölkebaş’tır. Kadroda yer alan isimlerden Toprak Sağlam ise Gönül karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu en son Şeref Sözü isimli dizi ile ekranlara gelmişti.

Kırmızı Kamyon dizisi Gönül karakteri kim?

Kırmızı Kamyon isimli dizide güzel oyuncu Toprak Sağlam’ın canlandıracağı Gönül karakteri; gençlik yıllarında zengin bir koca bularak fakirlikten kurtulma hayallerine kapılan, sonrasında ise yolları kesişerek Yavuz'la evlenmiş olan bir karakterdir. Gönül karakteri, kocası Yavuz’un kendini sevdiğini ve aşık olduğunu düşünse de Yavuz yalnızca ona sahip çıkmıştır. Fakat, Gönül üniversite eğitimi almamış olsa da kendini geliştirmiş bir karakterdir. Yardımsever özelliği ile çevresinde saygıdeğer bir kadın olarak anılıyor. Oğluna fazlasıyla düşkün olan Gönül karakterinin oğlu ile ilgili de bir sırrı vardır.

Toprak Sağlam kim?

Güzel oyuncu Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Sağlam, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni birincilik ile mezun olmuştur. 11 sene süresince halk dansları ile uğraşan Toprak Sağlam, şuanda da dans ile ilgilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda gitar çalarak şarkı söyleyen güzel oyuncu müzik ile olan bağını sürdürüyor.

Toprak Sağlam rol aldığı diziler neler?

Şimdilerde yeni dizi Kırmızı Kamyon’da canlandırdığı Gönül karakteri ile ekranlara gelen güzel oyuncu; Yerden Yüksek, Osmanlı Tokadı, Kara Ekmek, Bodrum Masalı, Mehmet Bir Cihan Fatihi, Güvercin ve Şeref Sözü gibi dizi ile filmlerde oynayarak seyirci ile buluşmuştur. Toprak Sağlam aynı zamanda pek çok tiyatro oyununda da sahne almıştır.

Toprak Sağlam evli mi, bekar mı?

Sağlam, genç yaşına rağmen sakin sürdürdüğü hayatı ile dikkat çekmekte. Oyuncunun aşk hayatıyla ilgili bir bilgi bulunmamakta.