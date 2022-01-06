Kimsin Sen Film konusu ve oyuncuları

Kimsin Sen filmi konusu?
Iliza Shlesinger’in canlandırdığı Andrea, gerçek hayatta olduğu gibi komedyen olarak kariyerini sürdürmektedir. Gösterileri ile sahneleri yıkan Andrea, yerli halk tarafından da çok sevilen bir karakter fakat özel hayatında yapayalnızdır. Kariyer odaklı yaşayan Adrea’nın karşına gerçek olamayacak kadar mükemmel bir adam çıkar ve aralarında komik ve eğlenceli bir ilişki başlar.
Kimsin Sen filmi ve karakterleri
- Iliza Shlesinger – Andrea
- Ryan Hansen – Dennis
- Rebecca Rittenhouse – Serrena
- Rebekka Johnson – Rhonda Steward
- Margaret Cho – Margot
- Hunter Hill – Heckler
- Mav Viola – Grace
- Beth Dover – Leslie
- Kimia Behpoonia – Maggie
Son Güncelleme: 06.01.2022 18:04