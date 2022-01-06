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Kimsin Sen Film konusu ve oyuncuları

Netflix’in orijinal yapımlarından Sen Kimsin filmi geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kimsin Sen filmi yayınlanmasının ardından platformda en çok izlenen yapımlar arasında yer almayı başardı. İzleyiciler Netflix’te yayınlanan Kimsin Sen filminin konusu ve oyuncularını merak etmeye başladı. İşte izleyicinin beğenisini kazanan Kimsin Sen filmi hakkında tüm detaylar.

06 Ocak 2022 Perşembe 18:04
Kimsin Sen Film konusu ve oyuncuları
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11 Haziran 2021 Cuma günü Netflix’te yayınlanmaya başlayan Kimsin Sen filmi izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Haftanın en çok izlenen yapımları arasına girmeye başaran filmin yönetmenliğini Kimmy Gatewood üstlenmiştir. Başrollerinde Iliza Shlesinger, Ryan Hansen, Margaret Cho’nun yer aldığı filmin senaristliğini de aynı zamanda Iliza Shlesinger yapmaktadır. Orijinal adı Good on Paper olan film, platformda komedi kategorisinde yer alıyor. Filmin IMDB puanı ise 5,4.

Kimsin Sen filmi konusu?

Iliza Shlesinger’in canlandırdığı Andrea, gerçek hayatta olduğu gibi komedyen olarak kariyerini sürdürmektedir. Gösterileri ile sahneleri yıkan Andrea, yerli halk tarafından da çok sevilen bir karakter fakat özel hayatında yapayalnızdır. Kariyer odaklı yaşayan Adrea’nın karşına gerçek olamayacak kadar mükemmel bir adam çıkar ve aralarında komik ve eğlenceli bir ilişki başlar.

Kimsin Sen filmi ve karakterleri

  • Iliza Shlesinger – Andrea
  • Ryan Hansen – Dennis
  • Rebecca Rittenhouse – Serrena
  • Rebekka Johnson – Rhonda Steward
  • Margaret Cho – Margot
  • Hunter Hill – Heckler
  • Mav Viola – Grace
  • Beth Dover – Leslie
  • Kimia Behpoonia – Maggie


Son Güncelleme: 06.01.2022 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Kimsin SenGood On PaperNetflixIliza Shlesinger
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