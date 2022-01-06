Kimsin Sen Film konusu ve oyuncuları

Kimsin Sen filmi konusu?

11 Haziran 2021 Cuma günü’te yayınlanmaya başlayanfilmi izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Haftanın en çok izlenen yapımları arasına girmeye başaran filmin yönetmenliğini Kimmy Gatewood üstlenmiştir. Başrollerinde, Ryan Hansen, Margaret Cho’nun yer aldığı filmin senaristliğini de aynı zamanda Iliza Shlesinger yapmaktadır. Orijinal adıolan film, platformda komedi kategorisinde yer alıyor. Filmin IMDB puanı ise 5,4.

Iliza Shlesinger’in canlandırdığı Andrea, gerçek hayatta olduğu gibi komedyen olarak kariyerini sürdürmektedir. Gösterileri ile sahneleri yıkan Andrea, yerli halk tarafından da çok sevilen bir karakter fakat özel hayatında yapayalnızdır. Kariyer odaklı yaşayan Adrea’nın karşına gerçek olamayacak kadar mükemmel bir adam çıkar ve aralarında komik ve eğlenceli bir ilişki başlar.

Kimsin Sen filmi ve karakterleri