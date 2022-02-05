Kerem Muşlugil kimdir? Kerem Muşlugil görev aldığı yapımlar

Dizilerde yan rollerde olmasına karşın büyük başarılar elde eden Kerem Muşlugil merak ediliyor. Pek çok kişi Kerem Muşlugil’in kim olduğunu araştırırken aynı zamanda Muşlugil’in görev aldığı yapımları da merak ediyor.

Kerem Muşlugil kimdir?

1984’te İstanbul’da dünyaya gelen Kerem Muşlugil Müjdat Gezen Sanat Merkezi Aktör Stüdyosu ve Tiyatro bölümlerinden mezundur. Geçtiğimiz yıllarda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Tutar Mı Tutar dizisinde Sait Hoca karakterine hayat vermiştir.