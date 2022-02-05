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Kerem Alışık kimdir?

Yılların sanatçısı Sadri Alışık'ın oğlu olmasıyla da bilinen ünlü oyuncu dizi, reklam, film, seslendirme, tiyatro gibi on parmağında on marifet olan oyuncudur. Oyunculuk yeteneğini babasından alan ve babasının yanında pişen başarılı oyuncu, şu anda Bir Zamanlar Çukurova dizisine ayrı bir hava katıyor. Kerem Alışık hakkında bilinmeyen her şey sizler için derledik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:48
Kerem Alışık kimdir?
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Sadri Alışık'ın oğlu olmasıyla anılan oyuncu, kendini bu camiaya kanıtlamış sayılı oyuncular arasına girer. Oynadığı her rolün hakkını veren usta oyuncu, rahmetli babasının yanında bu işi kaptığını her zaman dile getirir. Oyunculuğun meziyetlerini babasından öğrenen oyuncunun, şimdiki başarısı taktire şayandır.

Girdiği her rolün üstünden başarı ile kalkması izleyenleri heyecanlandırmaya yetmiştir. 1960 İstanbul doğumludur. İlk deneyimi Savaş Ay'ın yazdığı film olan Dansöz'le başlamıştır. Filmin ardından çok tutulan oyunculuğu ile gözde sanatçılar listesine adını yazdırdı. Bir zamanların müzik ödül sunuculuğunu Bena Laçin ile üstlenerek o alanda da başarısına başarı kattı. 

Geçmişinde futbol takımında oynamışlığı da olan sanatçı, her alanda kabiliyetli olmasıyla tanınıyor. 

Oyunculuk alanında birçok ödülün sahibi olmuştur. Bu zamana kadar oynadığı dizi ve filmler;

Film:

Arif V 216 - Ömer (2018)

Şartlı Tahliye - Raif (2015)

72. Koğuş - Berbat (2011)

Saddam'ın Askerleri (2008)

Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)

Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)

Dansöz - Zorro (2000)

Ah Nalan Ah - Kemal (1988)

Dizi:

Bir Zamanlar Çukurova 2018 - günümüz Ali Rahmet Fekeli

Kara Sevda - Ayhan (2016-2017)

Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)

Böyle Mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)

Zehirli Çiçek - Orhan (2000)

Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1998)



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:48
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Anahtar Kelimeler:
Kerem AlışıkSadri AlışıkBir Zamanlar ÇukurovaReklam
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