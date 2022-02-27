Kent Kovboyu film konusu nedir? Kent Kovboyu yorum ve incelenmesi

Kent Kovboyu dizisi Idris Elba, geleneği uzun yıllar öncesine dayanıyor ve Fletcher caddesinde bulunan liderin Harp’a hayat veriyor. Siyahi ağırlık olan dizide toplulukların bulunması ile geleceğe taşınıyor. Ahırda çalışan insanlar birbirinin yanında olur ve Amerika’lılar dan korunmaya çalışıyor.

Harp’in Detroit’te yaşadığı oğlu ve Cole var. Cole ise annesi ile birlikte yaşayan asi bir çocuk. Kavgacı kişiliği ile ön planda olan Cole, okuldaki davranışları yüzünden okuldan uzaklaştırma alır.





Filmde etkin rol alan Cole, annesinin yanından ayrılır ve babasının yanına yerleşir. Yıllardır babası ile görüşmeyen çocuk, ne yapacağını bilemez.

Hayatı sorgulamaya başlayan çocuk anne evindeki rahat yaşamı artık bulamaz. Yakın arkadaşlarından uzak temiz bir evden uzak kalan Cole, babasının evinde oldukça kötü hisseder. İçi boş buzdolabı ve dağınık evde yaşamaya devam eder.

Detroit’e dönmek istediğini belirten Cole, eski bir arkadaşına rastlar Smush adında ki bu arkadaş ne yazık ki iyi bir önek değildir. Uyuşturucu bağımlısı olan Smush oldukça tehlikelidir. Cole onunla takılırsa iyi olmayacaktır.





Cole filmin ikinci yarısından sonra hayatına şekil verir ve Smush ile bir olur.15 yaşındaki Cole, enerji doludur. Fakat ilgiye aç olan bu çocuk ergenliğin verdiği psikoloji ile zararlı olabilecek her şeyi yapar.

Idris Elba ise filmde daha arka planda yer alır. Geleneklerine bağlı olan Elba dizide dikkat çeken isimler arasında yer alır. Stranger Things’in Lucas’ı, -Caleb McLaughlin- film boyunca keyif verir.

Birçok kişi tarafından izlenen film, 5,7 imdb puanına sahiptir.

Kent Kovboyu (Concrete Cowboy) Netflix oyuncuları ve karakterleri