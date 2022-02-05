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Kenan Ece kimdir? Nerelidir? Kenan Ece kaç yaşındadır?

Türkiye'de birden fazla dizi ve filmde rol almış olan Kenan Ece, kariyerinde başarılı adımlarla ilerlemektedir. İlgi çeken dizi ve filmlerde, adından söz ettirmeyi başarmıştır. Avlu, Sadakatsiz gibi dizilerde yer almış olan Kenan Ece, başarılı bir oyuncu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kenan Ece ile ilgili tüm detaylı bilgiler haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:45
Kenan Ece kimdir? Nerelidir? Kenan Ece kaç yaşındadır?
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Kenan Ece kimdir?

24 Aralık 1980 yılında doğan yakışıklı oyuncu 41 yaşındadır. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Davidson College’de tiyatro ve ekonomi bölümünde okumuştur. Türkiye’de  ki oyunculuk kariyerine Yüreğine Sor isimli filmde başlamıştır. Galatasary’ın eski futbol oyuncusu ve yöneticisi Turgan Ece Keriman Halis’in erkek kardeşi Kenan Ece’nin dedesidir. Dubai’de doğan Kenan Ece, aslen İstanbulludur. En son yer aldığı proje ise Aşk Olsun filmidir. Bu filmde Caner karakterine hayat vermiştir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:45
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Anahtar Kelimeler:
Kaan EceOyuncu
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