Kenan Ece kimdir? Nerelidir? Kenan Ece kaç yaşındadır?

Kenan Ece kimdir?

24 Aralık 1980 yılında doğan yakışıklı oyuncu 41 yaşındadır. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Davidson College’de tiyatro ve ekonomi bölümünde okumuştur. Türkiye’de ki oyunculuk kariyerine Yüreğine Sor isimli filmde başlamıştır. Galatasary’ın eski futbol oyuncusu ve yöneticisi Turgan Ece Keriman Halis’in erkek kardeşi Kenan Ece’nin dedesidir. Dubai’de doğan Kenan Ece, aslen İstanbulludur. En son yer aldığı proje ise Aşk Olsun filmidir. Bu filmde Caner karakterine hayat vermiştir.