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Kemal Zeydan kimdir? Kısa biyografisi

Komedyen ve oyuncu olan Kemal Zeydan hakkında edindiğimiz bilgilere bu yazımızda yer verdik. Kemal Zeydan için yazdığımız kısa biyografi yazısını okumanızı tavsiye ederiz.

03 Mart 2022 Perşembe 03:05
Kemal Zeydan kimdir? Kısa biyografisi
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14 Ekim 1985 tarihinde hayata gözlerini açan Kemal Zeydan, 35 yaşındadır. Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesinde doğmuştur. Kendisini yapımcısının Acun Ilıcalı olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı programda yaptığı stand-up gösterileri ile tanıdık. Yarışmada Zeydan, finallere kadar yükselmeyi başarmıştır. Oyunculuğa ilk adımını TRT1’de yayınlanmış olan Filinta adlı dizi ile atmıştır. Razaman ayında TRT1 ekranlarında yayınlanan Zeyrek ile Çeyrek adlı yapımda Zeyrek karakterine hayat vermiştir. 



Son Güncelleme: 03.03.2022 03:05
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Anahtar Kelimeler:
Kemal ZeydanBiyografi
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