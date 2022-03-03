Kemal Zeydan kimdir? Kısa biyografisi

14 Ekim 1985 tarihinde hayata gözlerini açan, 35 yaşındadır. Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesinde doğmuştur. Kendisini yapımcısının Acun Ilıcalı olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı programda yaptığı stand-up gösterileri ile tanıdık. Yarışmada Zeydan, finallere kadar yükselmeyi başarmıştır. Oyunculuğa ilk adımını TRT1’de yayınlanmış olan Filinta adlı dizi ile atmıştır. Razaman ayında TRT1 ekranlarında yayınlanan Zeyrek ile Çeyrek adlı yapımda Zeyrek karakterine hayat vermiştir.