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Keanu Reeves, Netflix için oynayacak

Netflix yeni dizisinde Matrix filmi ile hatırladığımız Keanu Reeves’i oynatacak. Keanu Reeves, Netflix’in yaptığı Brzkrk adlı projelerde yer alacak.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:25
Keanu Reeves, Netflix için oynayacak
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Dünyanın en tanınmış ve en ünlü aktörleri arasında yer alan Keanu Reeves, Netflix’in yeni projelerinde boy gösterecek. Normalde bir çizgi roman olan bu projede beyaz perdeye aktarılıyor. Hem annemi hem de aksiyon filmi olacak. Yapımcılığı Netflix üstleniyor. Dizi 12 bölümden oluşan mini bir dizi olacak.

Bu çizgi roman serisi gerçekten dünya genelinde çok önemli bir satış sayısına ulaşmıştır. Türkçesi çılgın anlamına gelmektedir. Başrollerde ölümsüz bir savaşçı vardır. Bu örüntü savaşçının 80.000 sene süren büyük bir mücadelesini konu ediniyor. Bu karakter yarı tanrı ve yar ölümüdür. Kendisi lanetlenmiştir ve şiddet yapmaya mecbur bırakılmıştır. Uzun yıllar boyunca dünyayı dolaşmıştır ve sonunda kalacak yer bulmuştur.

Anime filmi olacak ancak canlı bir aksiyon filmi gibi görünecek. Yazılan çizgi roman daha da genişletilecek. İçerisine farklı unsurlar da eklenecek. Başarılı oyuncu Keanu Reeves, Hollywood’un 30 yıldan beri en çok izlenen ve en çok dikkat çeken aktörlerinden biri olarak göze çarpıyor. Kendisi dünyanın en çok kazanan oyuncularından biridir. Ayrıca kendisini Matrix ve John Wick filmleriyle hatırlıyoruz. Bu filmlerin dördüncü filmleri çekildi ve yıl sonunda yayınlanacak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:25
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Keanu ReevesNetflix
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