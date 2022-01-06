Kazara Aşk final mi yapıyor? Kazara Aşk dizisi erken final mi yapacak?

Kazara Aşk dizisinin erken final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisinin final olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Kazara Aşk dizisinin erken final yapma ihtimali herkes tarafında araştırılıyor.

Kazara Aşk dizisi ne zaman bitecek final yapacak?

Başrollerini İbrahim Kantarcılar ve Sude Zülal Güler üstleniyor. Dizi, ilk bölümü için toplam 1.8 puan aldı. Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, yaz dizileri arasında en düşük izlenme oranına sahip olan dizi için oldukça düşük bir reytingle dikkat çekti. Elbette izleyiciler yaz dizileri arasında en düşük reytingi alan Kazara Aşk dizisinin ne zaman biteceğini merak etti. Star TV’de 12 bölüm için imza attı ama seyirci az olursa ne kadar sürer bilemiyoruz.

Kazara Aşk dizisi neden izlenmedi tutmadı?

Kazara Aşk dizisi erken final yapar mı?

Öncelikle Kaza Aşk dizisinin ilk bölümü Çukurova dizisinin sezon finali olan Fransa Portekiz maçına denk geldi. Bununla birlikte, dizinin yayınlandığı gün yayınlanacak başka televizyon dizileri ve futbol programları olduğu için dizi iyi başlamadı. Ve İbrahim Kantarcılar birbirlerine uyum sağlasalar da diğer oyuncuların alakasız tipler olması seyircinin dikkatinden kaçmamış. Kazara Aşk dizisinin reytinginin düşük olmasının bir diğer nedeni de senaryonun uzak olması ve kolay bir komedi olmasıdır. Şimdi seyirci daha kaliteli, iyi düşünülmüş, insanları gerçekten güldüren yapımları tercih ediyor. Kazara Aşk dizisi bu konuda biraz basit görünüyor.

Kazara Aşk'ın erken bitip bitmediğini aldığı reytinglere göre yorumlayabiliriz. İlk bölümde aldığı 1.8 genel reytingle Kazara Aşk iyi bir başlangıç ​​yapmadı. Bu nedenle Kazara Aşk erken mi bitecek, yoksa bitecek mi sorusunun önümüzdeki haftalarda yapılan incelemelere göre karar verileceğini söyleyebiliriz.

Kazara Aşk Dizisi kaç bölüm sürecek ne zaman bitecek?

Kazara Aşk dizisinin kaç bölüm süreceği, ne zaman biteceği şimdilik belli olmamakla birlikte 12 bölümlük ön sözleşme sürüyor. Star TV ve Koliba film Kazara Aşk dizisinin erken finaline karar verirse haberimizde yer alacaktır.