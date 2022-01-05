Kazara Aşk dizisi Aslı karakteri kim? gerçek adı nedir?

Yazın gelmesi ile birlikte televizyonda bir çok yaz dizisi de izleyici karşısına çıkmaya başladı. Bu dizlerden bir tanesi de Star TV ekranlarında yer alan Kazara Aşk dizisidir. İzleyici tarafından beğenilen dizi de Aslı karakteri de dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Star TV ekranlarında ilk bölümü ile yer alan Kazara Aşk dizisinde Aslı tetik karakterine hayat veren genç oyuncu, 26 Eylül 1994 senesinde İstanbul ‘da doğmuştur. Oyunculuk mesleği üzerine eğitimlerini ise Sadri Alışık Akademisinde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü üzerinde yapmıştır.

Şimdi de Star TV ‘de yayınlanmakta olan Kazara Aşk adlı dizide Aslı karakterine hayat veren genç oyuncu Deniz Altan, oyunculuk ve dizi kariyerine ise bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan ‘’ Öyle Bir Geçer Zaman Ki ‘’ adlı dizi ile adım atmıştır. 1,60 metre boyunda olan güzel oyuncu şu anda 54 kilo ve terazi burcudur.

Genç oyuncu Deniz Altan ‘ın yer aldığı dizi ve filmler

2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide Çiçek karakteri ile yer almıştır.

2019 yılında Plaza adlı sinema filminde yer almıştır.

2018 yılında Görevimiz Tatil adlı sinema filminde yer almıştır.

2016 ile 2017 yılları arasında ise Hayat Şarkısı adlı dizide Bade karakteri ile yer almıştır.

2014 yılında Kertenkele adlı dizide yer almıştır.

2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide Seher ve Melek karakterleri ile yer almıştır.

‘’ Kazara Aşk Dizi Kıyafetleri ‘’

Kazara Aşk adlı dizide Aslı karakterinin dizinin yayınlanan son bölümünde giymiş olduğu elbise ve kıyafetler ile ilgili deadlı haberimize de göz gezdirebilirsiniz. İyi okumalar..