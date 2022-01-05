İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...

Kazara Aşk dizisi Aslı karakteri kim? gerçek adı nedir?

Yazın gelmesi ile birlikte televizyonda bir çok yaz dizisi de izleyici karşısına çıkmaya başladı. Bu dizlerden bir tanesi de Star TV ekranlarında yer alan Kazara Aşk dizisidir. İzleyici tarafından beğenilen dizi de Aslı karakteri de dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki Kazara Aşk dizisi Aslı kim? Gerçek adı ne? Kaç yaşında ve nereli? İşte karşınızda detaylar..

05 Ocak 2022 Çarşamba 14:13
Kazara Aşk dizisi Aslı karakteri kim? gerçek adı nedir?
Takip Et:

Yazın gelmesi ile birlikte televizyonda bir çok yaz dizisi de izleyici karşısına çıkmaya başladı. Bu dizlerden bir tanesi de Star TV ekranlarında yer alan Kazara Aşk dizisidir. İzleyici tarafından beğenilen dizi de Aslı karakteri de dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Star TV ekranlarında ilk bölümü ile yer alan Kazara Aşk dizisinde Aslı tetik karakterine hayat veren genç oyuncu Deniz Altan, 26 Eylül 1994 senesinde İstanbul ‘da doğmuştur. Oyunculuk mesleği üzerine eğitimlerini ise Sadri Alışık Akademisinde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü üzerinde yapmıştır.

Şimdi de Star TV ‘de yayınlanmakta olan Kazara Aşk adlı dizide Aslı karakterine hayat veren genç oyuncu Deniz Altan, oyunculuk ve dizi kariyerine ise bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan ‘’ Öyle Bir Geçer Zaman Ki ‘’ adlı dizi ile adım atmıştır. 1,60 metre boyunda olan güzel oyuncu şu anda 54 kilo ve terazi burcudur.

Genç oyuncu Deniz Altan ‘ın yer aldığı dizi ve filmler

  • 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide Çiçek karakteri ile yer almıştır.
  • 2019 yılında Plaza adlı sinema filminde yer almıştır.
  • 2018 yılında Görevimiz Tatil adlı sinema filminde yer almıştır.
  • 2016 ile 2017 yılları arasında ise Hayat Şarkısı adlı dizide Bade karakteri ile yer almıştır.
  • 2014 yılında Kertenkele adlı dizide yer almıştır.
  • 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide Seher ve Melek karakterleri ile yer almıştır.
Kazara Aşk adlı dizide Aslı karakterinin dizinin yayınlanan son bölümünde giymiş olduğu elbise ve kıyafetler ile ilgili de

‘’ Kazara Aşk Dizi Kıyafetleri ‘’

adlı haberimize de göz gezdirebilirsiniz. İyi okumalar..

Son Güncelleme: 05.01.2022 14:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kazara AşkYeni DiziStar TvAslıKimDeniz AltanKaç Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baş Tacım dizisi 11. bölüm özeti
Baş Tacım dizisi 11. bölüm özeti
 Baht Oyunu dizisi Pırıl karakteri kimdir? (Suğdem Gözalır)
 Baht Oyunu dizisi Pırıl karakteri kimdir? (Suğdem Gözalır)
Sultan Alparslan dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Sultan Alparslan dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Baş Belası dizisindeki Betül kim?
Baş Belası dizisindeki Betül kim?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?
Identity: Kimlik 2 Mi Geliyor?
Identity: Kimlik 2 Mi Geliyor?

Popüler Haberler

Kazara Aşk dizisi Aslı karakteri kim? gerçek adı nedir?
6 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Ocak Perşembe at yarışı programı
Baş Tacım dizisi 11. bölüm özeti
TJK 5 Ocak 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
 Baht Oyunu dizisi Pırıl karakteri kimdir? (Suğdem Gözalır)
Cam Tavanlar dizisinde yer alan Aylin gerçekte kimdir?
Sultan Alparslan dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Baş Belası dizisindeki Betül kim?
Rapor parası nedir? Rapor parası alma şartları nelerdir?
SSK doğum borçlanması nedir?
Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı,çalışıyor mu?
Pirinç yetiştiriciliği nasıl yapılır?pirinç satış fiyatları belli oldu !
İşe İade davası şartları nelerdir? Dava açma süresi ne kadardır?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
En iyi 10 klima modeli hangileri?
Kamuda yeni düzenleme başlıyor !
Kaymakamlık Bursu nedir? Online başvuru nasıl yapılır?
Devlet Yardımları almak için nerelere başvuru yapılabilir? Nakdi Para Yardımı yapan yerler nerelerdir? Bunlardan Kimler Faydalanabilir?
Periscope uygulaması nedir? Periscope nasıl kullanılıyor?
Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.