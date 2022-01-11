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Kaykaycı Kız filminin konusu nedir?

Hindistan yapımı olan Kaykaycı Kız, Hint kültürünün temel öğelerinin bulunduğu filmlerden birisi. Peki Kaykaycı filminin konusu nedir? İşte film hakkında merak edilenler…

11 Ocak 2022 Salı 13:01
Kaykaycı Kız filminin konusu nedir?
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Kaykaycı Kız, Hint kültürünün aile, sosyal hayat, din gibi temel kültürlerin anlatıldığı bir yolculuktan bahsediyor. Filmdeki baş karakterlerden birisi olan Prena, hayatının monoton olmasını daha fazla kaldıramayarak yeni bir yolculuğa çıkıyor. Prena’nın hayatı, bir kaykay ile tanışması ile beraber büyük bir değişim gösterir. Genç kıza, ‘’başaramazsın, gidemezsin, yapamazsın’’ gibi moral bozucu ve engelleyici yorumlar yapılmış olsa da bu Prena’yı durdurmayacaktır ve aklına yerleştirdiği amaçlarını gerçekleştirmek konusunda inancını asla kaybetmeyecektir. Genç kızın bu azimli ve inançlı davranışları, filmi izleyenlerin kalbini kazandı.

Kaykaycı Kız filmi, 11 Haziran 2021 tarihinde dijital platform Netflix’de yayınlanmaya başladı. Yönetmenlik koltuğunda Manjari Makiijany’nin oturduğu dram türündeki yapım, görsellik ve oyunculuk açısından pek başarılı olamasa Prena’nın yaşadığı dramlar sayesinde hikaye açısından izleyicilerin beğenini kazanacak gibi görünüyor.


Son Güncelleme: 11.01.2022 13:01
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKaykaycı KızHindistan
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