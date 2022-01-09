Katla dizisinin konusu ve oyuncuları

Katla dizisi Netflix
Katla, yıl boyunca düzenli olarak patlayan buzul altı yanardağının adıdır. Korkunç patlama buzu eritmeye başlayacak ve içindeki bazı gizemli yaratıkları ve unsurları harekete geçirecek. Bu patlama yerel halkın hayatını mahvedecek. Katla, Baltasar Kormákur ve Sigurjón Kjartansson'un yaratıcı sandalyelere oturduğu İzlanda yapımı bir Netflix dizisidir.Soğuk ve gri havası, çarpıcı doğal görsel efektleri ve bizi karartacak gizemli sahneleri ile İngiltere'ye benzer. Netflix'in yeni dizisi Katla, bilinmeyen bir bölge olan İzlanda'da çekiliyor ve izleyicilere nefes kesici ve gizemli bir yolculuk sunmayı hedefliyor. Sonuç olarak İzlanda'nın Vík Köyü'nde bir volkanik patlama meydana geldi.Bu volkanik patlama dünyanın normal sürecini, özellikle de Vík halkının geleceğini etkilemeye başladı. Şu anda köyde yaşayan bazı kişiler tahliye edilmiş olsa da, bazı kişiler halen kayıptır.
Grima karakteri karşımıza çıkar. Solgun ve bitkin tavırlarıyla dikkatleri çeker. Ablası Asa patlamada kaybolmuştur. Grima umudunu korur. Etkileyici görseller ve grafikler diziyi izlenebilir kılmaktadır. Dizi akışı biraz sıkıntılı olsa da kaotik ve dramatik ortam izleyenlere güzel bir seyir zevki sunar.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;
Guðrún Ýr Eyfjörð – Grima
Íris Tanja Flygenring – Ása
Ingvar Sigurdsson – Thor
Þorsteinn Bachmann – Gisli
Haraldur Stefansson – Einar
Sólveig Anarsdóttir – Magnea
Baltasar Breki Samper – Kjartan
Birgitta Birgisdóttir – Rakel
Bjön Thors – Darri