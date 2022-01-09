Katla dizisinin konusu ve oyuncuları

Katla dizisi Netflix

Katla, yıl boyunca düzenli olarak patlayan buzul altı yanardağının adıdır. Korkunç patlama buzu eritmeye başlayacak ve içindeki bazı gizemli yaratıkları ve unsurları harekete geçirecek. Bu patlama yerel halkın hayatını mahvedecek. Katla, Baltasar Kormákur ve Sigurjón Kjartansson'un yaratıcı sandalyelere oturduğu İzlanda yapımı bir Netflix dizisidir.Soğuk ve gri havası, çarpıcı doğal görsel efektleri ve bizi karartacak gizemli sahneleri ile İngiltere'ye benzer. Netflix'in yeni dizisi Katla, bilinmeyen bir bölge olan İzlanda'da çekiliyor ve izleyicilere nefes kesici ve gizemli bir yolculuk sunmayı hedefliyor. Sonuç olarak İzlanda'nın Vík Köyü'nde bir volkanik patlama meydana geldi.Bu volkanik patlama dünyanın normal sürecini, özellikle de Vík halkının geleceğini etkilemeye başladı. Şu anda köyde yaşayan bazı kişiler tahliye edilmiş olsa da, bazı kişiler halen kayıptır.

Grima karakteri karşımıza çıkar. Solgun ve bitkin tavırlarıyla dikkatleri çeker. Ablası Asa patlamada kaybolmuştur. Grima umudunu korur. Etkileyici görseller ve grafikler diziyi izlenebilir kılmaktadır. Dizi akışı biraz sıkıntılı olsa da kaotik ve dramatik ortam izleyenlere güzel bir seyir zevki sunar.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Guðrún Ýr Eyfjörð – Grima

Íris Tanja Flygenring – Ása

Ingvar Sigurdsson – Thor

Aliette Opheim – Gunhild

Þorsteinn Bachmann – Gisli

Haraldur Stefansson – Einar

Sólveig Anarsdóttir – Magnea

Baltasar Breki Samper – Kjartan

Birgitta Birgisdóttir – Rakel

Bjön Thors – Darri