İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Kardeşlerim Tolga kimdir? Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?

Yayınlandığı günden bu yana izleyicinin büyük ilgisini çeken Kardeşlerim dizisine yeni bir isim katıldı. Dizide Tolga karakterini oynamak için Berk Ali Çatal dahil oldu. Berk Ali Çatal hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:53
Kardeşlerim Tolga kimdir? Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.NG Medya’nın yapımcılığını yaptığı diziye Tolga karakterini canlandırmak üzere genç oyuncu Berk Ali Çatal katıldı.

Kardeşlerim Tolga kim?

Kardeşlerim dizisine 24 Nisan tarihinde yayınlanacak olan 10.bölümünde katılacak olan Tolga karakterinin kötü bir rolde olacağı iddia ediliyor.

Berk Ali Çatal kimdir?

1995 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Berk Ali Çatal, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Çatal, ayrıca Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri almıştır.

Oyunculuğa ilk olarak Beni Böyle Sev diziyle başlayan Çatal, sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Aile Reisi, Söz ve Çukur dizilerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 15.01.2022 00:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kardeşlerim TolgaBerk Ali çatal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zuhal Topal’la Sofrada Nuray Çolak Aytekin kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada Nuray Çolak Aytekin kimdir?
Lanetli Topraklar (The Ruins) filminin konusu nedir?
Lanetli Topraklar (The Ruins) filminin konusu nedir?
Kardeşlerim dizisi Süsen’in sevgilisi ( Atakan Hoşgören ) kimdir?
Kardeşlerim dizisi Süsen’in sevgilisi ( Atakan Hoşgören ) kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Betül kim? İlayda Çevik sevgilisi var mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Betül kim? İlayda Çevik sevgilisi var mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık kararı Tekin karakteri diziden neden çıktı ?
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık kararı Tekin karakteri diziden neden çıktı ?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Kardeşlerim Tolga kimdir? Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?
Araç sahipleri için en uygun kasko nasıl bulunur ? Kasko sigortası teminatları nelerdir?
Zuhal Topal’la Sofrada Nuray Çolak Aytekin kimdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 15 Ocak 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Hafta sonu 16 Ocak 2022 Pazar açık noter var mı? 16 Ocak 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 15 Ocak 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Ocak 2022 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 15 Ocak 2022 Cumartesi
Lanetli Topraklar (The Ruins) filminin konusu nedir?
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi ne iş yapmaktadır? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
Whatsapp alternatifi en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları 2021
Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?
Doğalgaz faturasını düşürmek için neler yapılmalıdır?
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık kararı Tekin karakteri diziden neden çıktı ?
Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
Zuhal Topal’la Sofrada Zehra Aytekin kimdir?
Adıma kayıtlı hat numaralarını nasıl öğrenebilirim? Adıma kayıtlı hat numarası öğrenme
Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir?
Yüsra Geyik Arka Sokaklar’dan neden ayrılıyor? Arka Sokaklar Zeliş neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.