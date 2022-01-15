Kardeşlerim Tolga kimdir? Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.NG Medya’nın yapımcılığını yaptığı diziye Tolga karakterini canlandırmak üzere genç oyuncu Berk Ali Çatal katıldı.

Kardeşlerim Tolga kim?

Berk Ali Çatal kimdir?

Kardeşlerim dizisine 24 Nisan tarihinde yayınlanacak olan 10.bölümünde katılacak olan Tolga karakterinin kötü bir rolde olacağı iddia ediliyor.

1995 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Berk Ali Çatal, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Çatal, ayrıca Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri almıştır.

Oyunculuğa ilk olarak Beni Böyle Sev diziyle başlayan Çatal, sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Aile Reisi, Söz ve Çukur dizilerinde rol almıştır.