Kardeşlerim Tolga kimdir? Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.NG Medya’nın yapımcılığını yaptığı diziye Tolga karakterini canlandırmak üzere genç oyuncu Berk Ali Çatal katıldı.
Kardeşlerim Tolga kim?
Berk Ali Çatal kimdir?
1995 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Berk Ali Çatal, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Çatal, ayrıca Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri almıştır.
Oyunculuğa ilk olarak Beni Böyle Sev diziyle başlayan Çatal, sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Aile Reisi, Söz ve Çukur dizilerinde rol almıştır.
Son Güncelleme: 15.01.2022 00:53