Kardeşlerim Süsen ( Lizge Cömert ) kimdir?

Atv’de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterini Lizge Cömert canlandırmaktadır. Dizide Harika’nın arkadaşı olarak geçer. Kolejli kız rolünde oynamaktadır. Dizi yayınlandığı günden beri oldukça fazla izlenmektedir. 4 kardeşin dramatik hikayesini konu almaktadır. Diziye olan bu ilgi ve alaka karakterlerin aslında kim olduğunu merak ettirmektedir. Dizideki Süsen karakteri dikaktleri çekmiştir.

Lizge Cömert

Lizge Cömert 16 Ağustos 1999 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Üniversiteye kadar olan eğitim hayatını İzmir’de tamamlamıştır. Üniversite hayatını ise İstanbul’da geçirmiştir. Özyeğin Üniversitesi kazanmış ve lisans eğitimini bu üniversitede almaktadır. Güzel oyuncu sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaktadır. Oyunculuk hayalleri küçüklüğünden itibaren devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kardeşlerim dizisinde yaşamıştır. Güzel oyuncu 1,64 boyunda olup 53 kilodadır. Ayrıca Cömert’in burcu aslandır.