Kardeşlerim Şengül kimdir? Fadik Sevin Atasoy kimdir?

Sevilen dizi Kardeşlerim’de görev alan Fadik Sevin Atasoy dizi hayranları başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sevin Atasoy’un hayatı merak edilirken aynı zamanda başarılı oyuncunun görev aldığı diziler de merak edilenler arasında yerini alıyor.

Dizinin başrol oyuncusu olan Fadik Sevin Atasoy Şengül Eren karakterine hayat vermektedir. oyunculuğuna ek olarak sunuculukta yapan başarılı oyuncu aktif tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

Kardeşlerim Şengül Eren karakteri

Uzun bir dinlenme arasından sonra Kardeşlerim dizisi ile ekranlara dönüş yapan Fadik Sevin Atasoy’un Şengül Eren karakteri paraya düşkün olan, uyanık ve sinsi bir kadındır. Eşinin öksüz ve yetim olan yeğenlerine uzaktan ilgi gösteren ve eline geçen her fırsatı değerlendirmek isteyen bir kadındır.

Fadik Sevin Atasoy kimdir?

1 Ekim 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Fadik Sevin Atasoy henüz 4 yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivalinde oynana ve Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından icra edilen Teneke adlı oyunda görev almıştır. Gösterdiği performans ile en iyi oyuncu ödülünü alan Atasoy’un annesi devlet tiyatrosunda oyuncu, kardeşi ise Devlet Opera ve Balesi’nde Bale sanatçısıdır. İngilizce, Almanca, Bulgarca, İtalyanca ve Fransızca bilen Atasoy Kardeşlerim dizisinin başrolüdür.

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Atasoy ayrıca Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. Fadik Sevin Atasoy Bilkent Üniversitesinde oyunculuk sanatı diksiyon ve fonetik alanında yüksek lisans sahibidir.

1,65 boyunda olan başarılı isim 61 kilodur.