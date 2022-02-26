Kardeşlerim Ömer Kimdir? Yiğit Koçak hakkında merak edilenler

Kardeşlerim dizisi NGM Yapım’a aittir. Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken senaryo ise Gül Abus Semerci’ye aittir. Dram türünde olan dizide Ömer karakteri oldukça ilgi çekmiştir.

Ömer kim?

Duygusal ve hırslı bir karakter olan Ömer, 17 yaşındadır. Annesiz ve babasız 4 kardeşten biri olan karakter, kalbinin sesini dinleyen biridir. Abisi Kadir’in sorumluluklarının azalması için gereken çabayı göstermektedir.

Ömer karakterine Yiğit Koçak hayat vermektedir.

Yiğit Koçak

12 Ekim 1995 Samsun doğumludur. Tam adı Bilal Yiğit Koçak’tır. Vine çekerek fenomen olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesinde Ekonomi ve Finans eğitimi almaktadır. Akademi 3,5’da oyunculuk eğitimi alan Koçak, 2017 senesinde oyunculuğa başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimi Seni Kimler Aldı dizisi ile olmuştur. Dizide Mehmet karakterine hayat vermiştir.

Dizileri

2017- Seni Kimler Aldı

2019- Kimse Bilmez

2020- Gel Dese Aşk

2021- Kardeşlerim

Sosyal medya hesabı

Aktif bir instagram kullanıcısı olan oyuncu, 28.200 takipçiye sahiptir. Hesabında 50 gönderisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @yigitkocakk

Özel hayatı

Yakışıklı oyuncunun sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Dizide kullanılan kıyafetler

Ömer karakterinin kıyafetleri de merak konularından biri olmuştur. Kullanılan kıyafetlerin marka bilgisine henüz ulaşılamamıştır.