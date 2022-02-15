Kardeşlerim Mazlum kimdir? Kaan Sevi kimdir?

ATV ekranlarının yeni dizilerinden birisi olan ve ilk bölümü ile izleyicileri ekranlara kilitleyen Kardeşlerim dizisinde Mazlum karakteri merak edilmeye başlandı. Kadir’in arkadaşı olan Mazlum karakterine hayat veren oyuncu da merak edilirken Mazlum’un ilerleyen bölümlerde neler yapacağı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Kardeşlerim dizisi Mazlum kimdir?

Kadir’in zora düştüğünde yanına gittiği tek dostu Mazlum Kadir’in en büyük destekçisi ve en yakın arkadaşıdır. Zeyno ile sevgili olan Mazlum Kadir ve Melisa arasında olan biten her şeyi bilmektedir.

Kaan Sevi kimdir?

1994 yılında dünyaya gelen Kaan Sevi, Kardeşlerim dizisinde Mazlum karakterine hayat vermektedir. ilk kez Adı Efsane dizisi ile ekranlara gelmiştir.

Kardeşlerim dizisinden önce Sefirin Kızı dizisinde görev alan Kaan Sevi Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olmuştu.

Kaan Sevi görev aldığı yapımlar