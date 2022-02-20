Kardeşlerim Doruk kimdir? Onur Seyit Yaran hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran’ın hayatı merak edilmektedir. Dizinin yapımcılığını NTC Medya yapmaktadır.

Kardeşlerim dizisi Doruk kimdir?

Kardeşlerim dizisinde Doruk karakteri Nebahat ve Akif’in çocuğudur. Başlarda oldukça sert mizaçlı birisi olan Doruk zamanla oldukça yumuşak kalpli birisine dönüşmüştür. Asiye’ye aşık olan Doruk’u eski sevgilisi Harika ise kıskanmaktadır.

Onur Seyit Yaran kimdir?

1996 yılında İstanbul’da doğan Onur Seyit Yaran, oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmaktadır. Yaran, ilk olarak 2017 yılında Kalk Gidelim dizisinde rol almıştır. Genç oyuncu dizide Canberk karakterine hayat vermiştir.

Onur Seyit Yaran rol aldığı yapımlar

Kalk Gidelim

Vuslat

Kardeşlerim