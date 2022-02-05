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Kardeşlerim dizisinin Harika'sı kim?

Son zamanlarda ekranlarda en çok beğenilen dizilerin arasına giren Kardeşlerim, oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Harika karaketerini canlandıran oyuncunun hayranları kim olduğunu sosyal medyada aratıyor. Güzel oyuncu hakkında her şey haberimizde yer alıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:49
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı kim?
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Atv'nin reyting rekoru kıran Kardeşlerim dizisi, her geçen gün izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. Reytingleri çok iyi olan dizide Harika karakteri ile karşımıza çıkan genç oyuncuyu hayranları araştırıyor. 

Dram türünde dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturmaktadır. Senaryo ise Gül Abus Semerciye ait olan dizi çok tutulmaya başladı. Özellikle gençler tarafından beğeniyle seyredilen dizinin her geçen gün hayran kitlesi artmaktadır. 

Harika Manyaslı olarak dizide rol alan Gözde Türker, güzelliği ile sosyal medyada ilgi topluyor. Doruk Atakul ile sevgili olan Harika Manyaslı, varlıklı bir aileden olmasına rağmen hastalığı mağazalardan eşya çalıyor. Annesinin babasını başka biri ile aldattığını öğrenmiştir. 

Gözde Türker, İstanbul 1993 doğumludur. 1,73 boyunda ve 54 kg'dır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 

Muhteşem Yüzyıl, Poyraz Karayel, İstanbullu Gelin dizilerinde oynamış ve şimdilerde de Kardeşlerim dizisinde rol almaktadır. 

Harika Manyaslı olarak canlandırdığı karakter, lise öğrencisidir. Zengin bir ailenin kızıdır. Giydikleri ve tarzı çok konuşuluyor. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:49
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KardeşlerimHarikaATV
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