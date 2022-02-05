Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Kaan Sevi kimdir?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dram dizisi Kardeşlerim yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitliyor. Genç ve başarılı oyuncu kadrosu şüphesiz ki dizinin bu kadar beğenilmesinin başta gelen sebeplerinden oldu. Yaşları oldukça genç olan oyuncu kadrosu izleyici tarafından oldukça merakla takip ediliyor. Dizide Mazlum karakterine hayat veren Kaan Sevi bu isimlerden birisi oldu. Peki Kaan Sevi kimdir? Merak edenler için detaylar haberimizde…

Kaan Sevi kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dram dizisi Kardeşlerim genç oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla seyircinin dikkatini çekti. Dizide anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin hayata devam etmeleri ve onları bekleyen zorluklara karşı ayakta durma çabaları her hafta izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizinin kadrosundaki birbirinden başarılı genç oyuncular performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mazlum karakterine hayat veren Kaan Sevi bu isimlerden birisi.

Kaan Sevi 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1.80 boyunda ve 78 kg ağırlığındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olarak eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduğu bölümün de etkisiyle pek çok yapımda yer almıştır. İlk kez Adı Efsane dizisinde seyirci karşısına çıkan Sevi, Nöbet, İyi Oyun ve Dijital Esaret gibi yapımlarda ekranlarda yer almıştır. Şimdilerde ise Kardeşlerim dizisinde Kadir’in arkadaşı Mazlum’la seyircinin karşısına çıkıyor. Oldukça dramatik sahnelerin altından başarıyla kalkan genç oyuncular izleyicinin takdirini çoktan kazanmış durumda. Yakın çevresi tarafından Sevi, merhametli ve iyimser olarak tanınmakta ve hayvanseverliği ile bilinmektedir. Boğa burcu olan genç oyuncunun edinilen bilgilere göre şu sıralar ilişkisi bulunmadığı biliniyor.