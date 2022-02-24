Kardeşlerim dizisinde Harika kimdir?

Gözde Türker kimdir?

ATV ekranlarında Cumartesi günü yayınlanandizisindekarakteri dikkat çekti. Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği Kardeşlerim dizisinde Harika, Suzan ve Kenan Manyaslı’nın kızıdır ve lüks içinde büyümüştür. Güzelliği ve zenginliği ile ön planda olmayı seven ve etrafında bulunan insanları küçük gören Harika, Doruk ile bir dönem sevgili olmuş sonrasın da ise Doruk’la ayrılınca çok üzülmüştür. Doruk’un kendisine geri döneceğine inanan Harika, Doruk’un Asiye’ye olan yakınlaşmasından dolayı deliye dönmüştür. Asiye’ye sinirlenen Harika ona zara vermektedir. Annesinin Akif ile olan ilişkisini, sonrasında annesinin Akif’ten hamile olduğunu ve hiç bilmediği bir kardeşinin olduğunu öğrenen Harika, annesini merdivenden itip düşmesine neden olur. Sonrasında pişman olsa da annesine olan kızgınlığı her geçen gün artmaktadır. Kardeşlerim dizisinde Harika karakterinicanlandırmaktadır.

17 Eylül 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oluştur. Muhteşem Yüzyıl, Poyraz Karayel ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol alan Gözde Türker son olarak Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandırmaktadır.