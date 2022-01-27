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Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Onur Seyit Yaran)

Kardeşlerim dizisi Doruk karakteri kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren oyuncumuz merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:21
Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Onur Seyit Yaran)
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Kardeşlerim Dizisi Doruk zengin ve şımarık bir lise öğrencisidir. Faruk karakterinin oğlu olan Doruk Gitar çalmaktadır. Doruk kız kardeşinin aksine kötü bir karakterdir. Fakirler ile dalga geçmeyi seven bir kişiliktir. 

Kardeşlerim dizisi Doruk kim? 

Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren oyuncunun gerçek ismi Onur Seyit Yaran 1996 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Spor Akademisini Haliç Üniversitesinde bitirmiştir. 1.87 cm boyunda olan deneyimli oyuncu Onur Seyit Yaran 78 kg’dır. Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmasında 2016’da 1. seçilmiştir. 

Günümüzde Kardeşlerim dizisi Doruk karakteriyle ekranlarda rol alan Onur Seyit Yaran, ilk dizi deneyimine Kalk Gidelim dizisiyle başlamıştır. Bu dizideyse Canberk Dal karakterine hayat vermiştir. 2019 yılındaysa Vuslat dizisinde Enes karakteriyle ekranlarda rol alan oyuncunun sosyal medya hesabı kullanıcı adı (@onurseyityaran) dir.

Onur Seyit Yaran'ın rol aldığı dizi ve filmler

Kalk Gidelim (Canberk Dal,  2017-2019)

Vuslat (Enes, 2019-2020)

Kardeşlerim (Doruk, 2021- ? )

 


Son Güncelleme: 27.01.2022 00:21
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimDiziDorukOnur Seyit Yaran
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