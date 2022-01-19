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Kardeşlerim dizisinde Berk karakterini kim canlandırıyor? Recep Usta kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Kardeşlerim dizisinde Berk karakterini kim canlandırıyor? Recep Usta kimdir? sorularının yanıtı merak edilmektedir. Haberimizde başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

19 Ocak 2022 Çarşamba 05:00
Kardeşlerim dizisinde Berk karakterini kim canlandırıyor? Recep Usta kimdir?
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Kardeşlerim dizisindeki Berk karakteri kimdir? Doruk’un en yakın dostu olan Berk’i kim canlandırıyor?

İlk kez ATV ekranlarında 20 Şubat Cumartesi tarihinde seyirciyle buluşan ve ilk bölüm itibariyle dört kardeşin acıklı hayat hikâyesini konu edinen dizide en sevilmeyen karakterlerden birisi de Berk oldu. Berk, dört kardeşe sürekli problem çıkardı.

Berk, özellikle Ömer ve Kadir’le uğraşıyor çünkü Ömer, Melisa’ya; Melisa ise Kadir’e aşık Berk ise Melisa’ya aşık. Ancak sevdiği kızdan hiçbir zaman yüz bulamıyor. Berk, Melisa’nın çıktığı erkeklere problemler yaratarak dünyada sadece kendisi var gibi davranıyor.

Ömer ve Berk’in kavgasına şahitlik eden Orhan da kavgayı ayırmak isterken Berk’in adamları tarafından darp edilir. Bu yüzden Orhan ölümden döner. Kadir ve Ömer, Berk’e yaptıklarının bedelini ödetmek ister. Ancak Akif Bey araya girerek Ömer’e para teklif eder.

Berk ile Doruk çok yakın arkadaşlardır. Aynı sınıfta okuyorlardır. Melisa’ya karşı duyguları olan Berk, anne ve babasından sevgi görmeyen, şımarık bir zengin çocuğudur.

Berk karakterine Recep Usta hayat vermektedir. Son olarak 2018 senesinde Şahsiyet dizisinde rol almıştır. Dizide, Deva rolünü canlandırmıştır.

Recep Usta

2 Kasım 1997 İstanbul doğumludur. Annesi Samsunlu, babası Karamanlıdır. Oyuncu, İstanbul’da büyümüştür. Ailenin en küçük çocuğudur. 3 kardeşi daha vardır. Marmara Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Fakat hep oyunculuk yapmak istediği için seçmelere katılmıştır.

Rol aldığı diziler

  • 2021- Mavera
  • 2021- Kardeşlerim
  • 2018- Şahsiyet

Son Güncelleme: 19.01.2022 05:00
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimBerkRecep Usta
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