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Kardeşlerim dizisinde Asiye(Su Burcu Yazgı Çoşkun) kimdir?

Atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi izleyiciler tarafından heyecanla izlenmektedir. Dizide Asiye ve Doruk'un düeti sonrası Asiye'nin kim olduğu merak konusu oldu. Dizinin güzel oyuncusu Su Burcu Yazgı Çoşkun kimdir? İşte güzel oyuncuyla ilgili merak edilenler...

08 Şubat 2022 Salı 13:25
Kardeşlerim dizisinde Asiye(Su Burcu Yazgı Çoşkun) kimdir?
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Atv dizisi olan Kardeşlerim’de Asiye Ömer’in ikiz kardeşi olarak karşımıza çıkar. Çok şefkatli olan Asiye, doğru bildiği şeyleri çekinmeden söyler. Karakterin bu özelliği izleyiciler tarafından sevilir. Doruk ile bir şeyler yaşanmaya başlar. Aralarındaki ilişki Her gün daha fazla alevlense de Asiye kendini hep bir adım geriye atar. Harika Asiye’ye zarar vermek için elinden geleni yapar.

Asiye karakteri gerçekte kim?

Su Burcu Yazgı Çoşkun 15 Nisan 2004 yılında İstanbul’da doğdu. Birden fazla yapımlarda rol alsa da en iyi çıkışını TV 8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile yapmıştır. Bu dizi de Meliha’nın ablası Güler karakterine can vermiştir. Kuzgun dizisinde ise Naz karakterini canlandırmıştır. Güzel oyuncunun boyu 165 cm’dir.  Karadayı, Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kadın, Bizi Hatırlar ve Dabbe : Bir Cin Vakası gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

Şu anda Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 08.02.2022 13:25
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Kardeşlerim DizisiKardeşlerim Asiye
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