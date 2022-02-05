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Kardeşlerim dizisi Süsen kimdir? Lizge Cömert hakkında bilgiler

Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Süsen karakterine Lizge Cömert hayat vermektedir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:20
Kardeşlerim dizisi Süsen kimdir? Lizge Cömert hakkında bilgiler
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Oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı ve Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı ve yapımcılığını NGM Yapım’ın üstlendiği Kardeşlerim dizisinde rol alan Süsen karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Süsen karakteri kimdir? Lizge Cömert kimdir?

Kardeşlerim Süsen kimdir?

Kardeşlerim dizisinde Süsen karakteri Melisa ve Harika ile arkadaştır. Kolejde okuyan Süsen, oldukça zengindir. Dizide Süsen karakterine Lizge Cömert hayat vermektedir.

Lizge Cömert kimdir?

Ağustos 1999 yılında İzmir’de doğan Lizge Cömert, Özyeğin Üniversitesi’nde oyunculuk okumaktadır. Lizge Cömert, 53 kilo ve 1.64 boyundadır. Aslan burcu olan Lizge Cömert Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:20
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimSüsen
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