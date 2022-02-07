Kardeşlerim dizisi Ömer kimdir? Yiğit Koçak hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterine Yiğit Koçak hayat vermektedir. Ömer karakterine hayat veren Yiğit Koçak’ın hayatı merak edilmektedir.

Kardeşlerim dizisi Ömer kimdir?

Kardeşlerim dizisinde Ömer karakteri ile Asiye kardeştir. Ömer’in abisi olan Kadir, Ömer’in okumasını isterken Ömer ise abisine yardımcı olmak istemektedir. Anne ve babalarını kaybeden kardeşler birbirine destek olmaktadır.

Yiğit Koçak kimdir?

1995 yılında Samsun’da doğan Yiğit Koçak, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümünde okumaktadır. 188 boya sahip olan ve 76 kilo olan Yiğit Koçak, Akademi 35,5’da tiyatro eğitimi almıştır.

Yiğit Koçak’ın rol aldığı yapımlar

Kardeşlerim

Seni Kimler Olsa

Gel Dese Aşk

Kimse Bilmez