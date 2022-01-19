Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi ile izlenen ve gençler arasında oldukça beğenilen dizi olan Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında yayınlamaya devam ediyor. Dizide heyacan fırtınası devam ederken dizi hayranlarıda dizideki karakterleri merak etmeye başladı. Akif'in eşi olan Nebahat hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

Dizide Doruk ve Melisa'nın annesi rolü ile karşımıza çıkan Nebahat'ın gereçk adı Simge Selçuk. En son oynadığı yapım ise Zümrüdüanka dizisi idi. Bu dizide Nezaket tiplemesine hayat verdi ve başarılı oldu.

1975 senesinde Başkent Ankara'da doğan başarılı oyuncu aslende Ankaralıdır. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünde okuyuarak aldı. Türk yapımı dedektif dizisi olan Galip Derviş dizisinin kadrosuna da girmeyi başaran ve burada Meltem karekterine hayat veren Selçuk daha sonra Canevim dizisinin ekibine dahil oldu ve Melis rolünde evimize konuk oldu.

2018 senesinde de FOX TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça başarılı olan yapım Kalbimdeki Deniz dizisinde Rachel karakterine can vererek başarılı bir oyunculuk sergiledi.

“Ferhunde Hanımlar”, “Göç Zamanı”, “Güzel Köylü”, “Göç”, “Kader”, “Elveda Derken”, “Ayda”, “Acemi Cadı”, “Metro Palas”, “Aliye”, “Bir Tatlı Huzur”, “Evdeki Hesap”, “Dünya Varmış”, “Evdeki Yabancı”, “Tatlı Kaçıklar”, “Gurbetçiler”, “Çiçek Taksi” adlı yapımlarda da rol alan başarılı oyuncu Ayrılsak da Beraberiz dizisi kariyerinde dönüm noktası olmuştur.