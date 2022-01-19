İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir?

ATV erkanlarının yeni ve iddialı dizisi Kardeşlerim dizisinde heyecan hız kesmeden devam ederken bir yandan da dizinin karakterleri merak edilmeye başlandı. Dizinin başrol karakteri olan Akif'in karısı Nebahat dizi hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir? Nebahat'ın gerçek ismi nedir?

19 Ocak 2022 Çarşamba 22:07
Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir?
Takip Et:

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi ile izlenen ve gençler arasında oldukça beğenilen dizi olan Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında yayınlamaya devam ediyor. Dizide heyacan fırtınası devam ederken dizi hayranlarıda dizideki karakterleri merak etmeye başladı. Akif'in eşi olan Nebahat hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

Dizide Doruk ve Melisa'nın annesi rolü ile karşımıza çıkan Nebahat'ın gereçk adı Simge Selçuk. En son oynadığı yapım ise Zümrüdüanka dizisi idi. Bu dizide Nezaket tiplemesine hayat verdi ve başarılı oldu.

1975 senesinde Başkent Ankara'da doğan başarılı oyuncu aslende Ankaralıdır. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünde okuyuarak aldı. Türk yapımı dedektif dizisi olan Galip Derviş dizisinin kadrosuna da girmeyi başaran ve burada Meltem karekterine hayat veren Selçuk daha sonra Canevim dizisinin ekibine dahil oldu ve Melis rolünde evimize konuk oldu.

2018 senesinde de FOX TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça başarılı olan yapım Kalbimdeki Deniz dizisinde Rachel karakterine can vererek başarılı bir oyunculuk sergiledi.

“Ferhunde Hanımlar”, “Göç Zamanı”, “Güzel Köylü”, “Göç”, “Kader”, “Elveda Derken”, “Ayda”, “Acemi Cadı”, “Metro Palas”, “Aliye”, “Bir Tatlı Huzur”, “Evdeki Hesap”, “Dünya Varmış”, “Evdeki Yabancı”, “Tatlı Kaçıklar”, “Gurbetçiler”, “Çiçek Taksi” adlı yapımlarda da rol alan başarılı oyuncu Ayrılsak da Beraberiz dizisi kariyerinde dönüm noktası olmuştur.


Son Güncelleme: 19.01.2022 22:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kardeşlerim DizisiNebahat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Gamze Topuz kimdir?
Oyuncu Gamze Topuz kimdir?
Show TV Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri
Show TV Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri
Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
Ben Bir Denizim Filmin konusu ve yapılan yorumlar
Ben Bir Denizim Filmin konusu ve yapılan yorumlar
Sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
Sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kim?
İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kim?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Kardeşlerim dizisi Nebahat kimdir?
Oyuncu Gamze Topuz kimdir?
Show TV Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri
Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
Emekli maaşına Temmuz zammı ne kadar olacak?
SGK’dan çeyiz parası müjdesi! 6.000 TL toplu ödeme yapılacak
Ben Bir Denizim Filmin konusu ve yapılan yorumlar
Sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kim?
Punta Kaynak Makinesi İşçisi ne kadar maaş alıyor?
Kentkart bakiye sorgulama nasıl yapılır? Kentkart türleri nelerdir?
İşe İade davası şartları nelerdir? Dava açma süresi ne kadardır?
Sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler?
Motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar?
Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Kaç yaşında?
Teşkilat dizisinde Amir karakterini kim canlandırıyor?
Astsubay nasıl olunur? Astsubay olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?
Kardeşlerim dizisi Melisa kimdir?
Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Ezgi Çelik hakkında bilgiler
İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.