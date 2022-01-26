Kardeşlerim dizisi Nebahat kim? Nasıl biri?
ATV ekranları her cumartesi akşamı süsleyen Kardeşlerim dizisi yoğun ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kardeşlerim, NGM yapımı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oyuncu kadrosunda celil Nalçakan, Halil Özgül Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi usta oyuncular yer almaktadır.
Dizinin öne çıkmış karakterlerinden biri de Akif’ in karısı Nebahat’ dir. Varlıklı bir aileden gelmektedir. Akif bu yüzden evlenmiştir. Kızı annesinden ziyade daha iyilik seven yapıdadır. Erkek kardeşi doruksa bunun tam tersidir. Kocası Akif’ in onu aldattığı zamanlarda dahi buna inanmak istemez. Fakat son zamanlarda bu şüpheleri artmaktadır.
Kardeşlerim Nebahat gerçek adı dizileri filmleri
Simge Selçuk kimdir? Kaç Yaşında?
1975 yılında doğan oyuncu Ankaralıdır. Oyunculuk deneyimlerindeki ilk adımlarını “Ferhunde Hanımlar” dizisiyle atmıştır. Daha sonra “can evim” dizisinde Melis rolünde dahil olmuştur. Boyu 172 cm’dir. 55 kilodur.
Simge Selçuk Dizileri ve Filmleri
- Ferhunde Hanımlar (Yonca karakterini canlandırmış) – 1993 / 1998 yılları arasında
- Tatlı Kaçıklar – 1996 yılında
- Dünya Varmış (Leyla rolündeydi) – 2011 senesinde
- Çınaraltı (Feyza karakterine hayat vermiş) – 2004 yılında
- Metro Palas (Özlem rolündeydi) – 2004 senesinde
- Acemi Cadı (Selda rolünü canlandırdı) – 2006 yılında
- Aliye (Leyla rolündeydi) – 2004 / 2006 yılları arasında
- Kader (Sibel karakterine hayat verdi ) – 2007 senesinde
- Avrupa Avrupa (Matmazel) – 2011 yılında
- Galip Derviş (Gönül karakterindeydi) – 2014 senesinde
- Güzel Köylü (Nihal’ canlandırdı) – 2014 yılında
- Kalbimdeki Deniz (Rachel karakterindeydi) – 2017 / 2018 yılları arasında
- Canevim (Melis’i e hayat verdi) – 2019 senesinde
- Zümrüdüanka (Nezaket rolündeydi) – 2020 yılında
- Kardeşlerim (Nebahat) – 2021