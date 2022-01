Kardeşlerim dizisi Nebahat kim? Nasıl biri?

ATV ekranları her cumartesi akşamı süsleyen Kardeşlerim dizisi yoğun ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kardeşlerim, NGM yapımı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oyuncu kadrosunda celil Nalçakan, Halil Özgül Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi usta oyuncular yer almaktadır.

Dizinin öne çıkmış karakterlerinden biri de Akif’ in karısı Nebahat’ dir. Varlıklı bir aileden gelmektedir. Akif bu yüzden evlenmiştir. Kızı annesinden ziyade daha iyilik seven yapıdadır. Erkek kardeşi doruksa bunun tam tersidir. Kocası Akif’ in onu aldattığı zamanlarda dahi buna inanmak istemez. Fakat son zamanlarda bu şüpheleri artmaktadır.

Kardeşlerim Nebahat gerçek adı dizileri filmleri

Simge Selçuk kimdir? Kaç Yaşında?

Nebahat karakterini canlandıran oyuncumuz Simge Selçuk tur daha önceleri “” dizisinde oyunculuk yapmıştır.

1975 yılında doğan oyuncu Ankaralıdır. Oyunculuk deneyimlerindeki ilk adımlarını “Ferhunde Hanımlar” dizisiyle atmıştır. Daha sonra “can evim” dizisinde Melis rolünde dahil olmuştur. Boyu 172 cm’dir. 55 kilodur.

Simge Selçuk Dizileri ve Filmleri