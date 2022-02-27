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Kardeşlerim dizisi Mazlum kimdir? Kaan Sevi hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan ve hafta sonunun vazgeçilmez dizisi olan Kardeşlerim her hafta cumartesi günleri seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Acıklı senaryosu ile seyircileri ekrana kitleyen dizide Mazlum karakteri dikkat çekti. Kardeşlerim dizisi Mazlum kimdir? Kaan Sevi hakkında bilgiler haberimizde

27 Şubat 2022 Pazar 14:12
Kardeşlerim dizisi Mazlum kimdir? Kaan Sevi hakkında bilgiler
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Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi günleri saat 20.00’da yayınlanmaya devam ederken dizide Mazlum karakteri dikkat çekti. Kadir’in arkadaşı olarak karşımıza çıkan Mazlum kimdir? Mazlum karakteri gerçekte kim? Tüm detaylar haberimizde

Kadir’in yakın arkadaşı olarak dizide yer alan Mazlum, dizide iyi arkadaş rolünü oynamaktadır. Arkadaşı Kadir için elinden ne gelirse yapmaya hazır olan, kötü gününde her zaman yanında olmaya çalışan Mazlum, gerçek hayatta ismi Kaan Sevi’dir.

Kaan Sevi kimdir?

Kaan Sevi, 1994 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Amerikan Koleji mezunu olan oyuncu üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünü okudu. Oyunculuk deneyimine bir zamanların popüler dizileri arasında yer alan ’Adı Efsane’ dizisinde Ali Akıncı karakterine can verdi. Birçok dizi ve filmlerde yer alan oyuncu aktif olarak 2017 senesinden itibaren televizyon ekranlarında ve sinema perdelerinde kendini gösterdi. İlk sinema filmi ise ‘Dijital Esaret’ isimli filmde Burak karakterine can vermişti. Şu an ise ATV’nin gözde dizisi Kardeşlerim de Mazlum karakterini oynamaktadır.

Kaan Sevi’nin yer aldığı yapımlar;

  • Adı Efsane (Ali Akıncı) – 2017
  • Good Game (Samet) – 2018
  • Nöbet (Koray Yıldız) – 2019
  • Bay Yanlış (Erdem) – 2020
  • Dijital Esaret – 2020
  • Kardeşlerim (Mazlum) – 2021

 



Son Güncelleme: 27.02.2022 14:12
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Anahtar Kelimeler:
Kaan SeviKardeşlerimMazlumDizi
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