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Kardeşlerim Dizisi Kenan ( Murat Onuk ) kimdir?

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında sevilerek izlenmektedir. Suzan ve Kenan'ın evliliği izleyiciler tarafından merak edilmekte. Dizide Kenan'ın geçmişi ekranlara geleceğinden dolayı izleyiciler Kenan karakterininin aslında kim olduğunu merak edeceklerdir. Kardeşlerim Kenan aslında kimdir? Murat Onuk ile ilgili detaylara 28.03.2021 tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:44
Kardeşlerim Dizisi Kenan ( Murat Onuk ) kimdir?
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Kardeşlerim isimli dizide Suzan’ın Kenan ile evlenme hikayesi ,izleyiciler tarafından en fazla merak edilen konulardan biri oldu . daha sonraki bölümlerde Ömer’in gerçek annesinin Suzan olduğu ortaya çıkarsa Kenan’ın geçmişi sorgulanacak. Kenan karakteri üzerinde yoğunlaşacak olunmasından, izleyiciler, Kenan’ın gerçekte kim olduğunu merak edeceklerdir.

Murat Onuk kimdir?

Murat Onuk ,Kardeşlerim isimli dizide Kenan karakterini canlandırmaktadır. Son olarak Fox Tv’de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Birol karakterine can vermiştir. Afili Aşk isimli dizinin de oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Usta oyuncu 1960 senesinde İstanbul’da doğdu. 1,73 boylarında ve 75 kg ağırlığında olan sanatçı, Fox Tv’de yayınlanan Mucize Doktor isimli diziye konuk oyuncu olarak girmişti. İlk oyunculuk deneyimini Asmalı Konak dizisinde yaşamıştır. 2007 senesinde Yaprak Dökümü’nde yer almış ve aynı sene Kurtlar Vadisi Pusu’nun da oyuncu kadrosunda yer almıştır. 2011 -2012 senesinde Adını Feriha Koydum dizisinde Ünal karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:44
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