Kardeşlerim dizisi Emel kim? Aylin Akpınar kim, kaç yaşında?

2012 senesinde İstanbul’da doğan Aylin Akpınar, şuanda 9 yaşında. Önceden, Aşk Ağlatır, İstanbullu Gelin, Keşke Hiç Büyümeseydik gibi dizilerde rol alan çocuk oyuncu, Defacto ile Pınar Süt reklam filmleri ile de ekranlara gelmiştir.

Yusuf Güney Gün Menajerliğin oyuncularından olan Akpınar, şimdilerde yer aldı Kardeşlerim isimli canlandırdığı Emel karakteri ile seyirciden tam not almayı başardı.

Aylin Akpınar’ın rol aldığı diziler

Keşke Hiç Büyümeseydik (2018)

İstanbullu Gelin (Arya) – 2018

Aşk Ağlatır (Ada) – 2020

Kardeşlerim (Emel) – 2021

Kardeşlerim dizisi Aylin Akpınar

Aylin Akpınar, Kardeşlerim isimli dizide evin en küçük çocuğu Emel Eren karakterini canlandırıyor. Annesi ile babasını kaybettikten sonra ablası ile abilerinin çektiği sıkıntılara ortak olan Emel, annesi ile babasının ölümünü bir türlü kabullenmek istemiyor.

Bir dönem ciddi bir soğuk algınlığı geçiren Emel, ağabeyinin kendisini yurda bırakma kararı almasından sonra öyle bir ağlar ki ağabeyi Kadir onu yurda bırakmaya kıyamaz.

Aylin Akpınar’ın ınstagram hesabı

Akpınar’ın ınstagram hesabı, “aylinakpinarofficial” adıyladır. Akpınar’ın hesabını ailesi yönetiyor.