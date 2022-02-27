ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede izleyicinin büyük ilgi gösterdiği Kardeşlerim dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor. Dizide Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran dikkatleri üzerine çekti.
Kardeşlerim dizisi Doruk kimdir?
Onur Seyit Yaran kimdir?
13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Onur Seyit Yaran, üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi bölümünde tamamlamıştır. 2016 senesinde Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Yaran, 2017 senesinde Kalk Gidelim dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonrasın Vuslat dizisinde rol alan Yaran, şimdilerde ise Kardeşlerim dizisinde oynamaktadır.
Son Güncelleme: 27.02.2022 11:03