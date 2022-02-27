ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede izleyicinin büyük ilgi gösterdiği Kardeşlerim dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor. Dizide Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran dikkatleri üzerine çekti.

Kardeşlerim dizisi Doruk kimdir?

Onur Seyit Yaran kimdir?

Kardeşlerim dizisinde Nebahat ve Aki’in oğlu olan Doruk varlık içinde büyüyen v her istediği olan şımarık bir karakterdir. Hayatında en çok değer verdiği kız kardeşi Melisa’dır. Babasının ortağı ve yasak aşk yaşadığı Suzan’ın kızı olan Harika ile sevgili olan Doruk, daha sonra Asiye’den hoşlanmaya başlar.

13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Onur Seyit Yaran, üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi bölümünde tamamlamıştır. 2016 senesinde Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Yaran, 2017 senesinde Kalk Gidelim dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonrasın Vuslat dizisinde rol alan Yaran, şimdilerde ise Kardeşlerim dizisinde oynamaktadır.