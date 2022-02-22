Kardeşlerim dizisi Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler

Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterine küçük yaşlardan beri seyirci karşısında olan genç oyuncu Çağla Şimşek hayat vermektedir.
Çağla Şimşek kimdir?
2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çağla Şimşek, aslen Samsunludur. İlk kez Elveda Derken isimli dizide Naz karakterine hayat veren Çağla Şimşek Küçük Gelin dizisi ile tanınır hale gelmiştir. Genç oyuncu bu dizi ile Medya Etik Ödülü’nün de sahibi olmuştur.
Genç oyuncu Çağla Şimşek dizi ve filmlerin yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır.
Çağla Şimşek rol aldığı yapımlar
Elif
Küçük Gelin
Hayat Devam Ediyor
Elveda Derken
Kayıp Prenses
Cumaya Kalsa
Çeşme
Vay Arkadaş
Nisvan
Son Güncelleme: 22.02.2022 03:16