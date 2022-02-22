Kardeşlerim dizisi Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler

Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterine küçük yaşlardan beri seyirci karşısında olan genç oyuncu Çağla Şimşek hayat vermektedir.

Çağla Şimşek kimdir?

2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çağla Şimşek, aslen Samsunludur. İlk kez Elveda Derken isimli dizide Naz karakterine hayat veren Çağla Şimşek Küçük Gelin dizisi ile tanınır hale gelmiştir. Genç oyuncu bu dizi ile Medya Etik Ödülü’nün de sahibi olmuştur.

Genç oyuncu Çağla Şimşek dizi ve filmlerin yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır.

Çağla Şimşek rol aldığı yapımlar

Elif

Küçük Gelin

Hayat Devam Ediyor

Kırmızı Işık

Elveda Derken

Kayıp Prenses

Cumaya Kalsa

Çeşme

Vay Arkadaş

Nisvan