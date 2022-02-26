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Kardeşlerim dizisi Ayşe kim? Çağla Şimşek hakkında bilgiler

ATV’nin sevilen dizileri arasında yer alan ‘Kardeşlerim’ milyonların gönlünü kazanırken dizide yeni gelişmeler devam ediyor. Ayşe karakteri ile karşımıza çıkan Çağla Şimşek birçok kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. İşte Kardeşlerim dizisi Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek kimdir?

26 Şubat 2022 Cumartesi 12:10
Kardeşlerim dizisi Ayşe kim? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
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ATV ekranlarının gözde dizisi Kardeşlerim yayın hayatına hızla devam ederken diziye yeni katılan oyuncu Ayşe merak edildi.

NGM Medya yapımı dizi Cumartesi akşamları yayın hayatına devam ederken Ayşe, Ömer’in partneri olarak diziye dâhil olacak.

‘Küçük Gelin’ dizisinde karşımıza çıkan oyuncu küçüklüğünden beri oyunculuk yapmaya devam ederken güzelliği ile izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

1 Ağustos 2002 Samsun doğumluŞimşek, 3 yaşında oyunculuğa başladı. Elveda Derken adlı dizide rol alan küçük oyuncu Osman Yağmurdereli’nin dikkatini çekti. ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinde Lavin karakterine can veren oyuncu ‘Küçük Gelin’ dizisinde rol aldı. Birçok dizi ve filmde yer alan Şimşek, ilk kez 2007 yılında binlerce kişinin izlediği Elveda Derken dizisinde oynadı. Daha sonra ünlenen oyuncu 2008 yılında Kırmızı Işık dizisinde Merve karakterine can verdi. Bir süre televizyon ekranlarından uzak kalan Şimşek, günümüzün en popüler uygulamarı Tik Tok'ta video içerikleri üretiyor. Milyonlarca kişi tarafından merak edilen oyuncu oldukça geniş kitleye sahip. 

1,60 boyuna sahip olan genç kız 50 kilogramdır. Çağla Şimşek instagram hesabı: caglasimsek1

Çağla Şimşek Dizileri ve Filmleri

  • Elveda Derken (Naz) – 2007
  • Kırmızı Işık (Merve) – 2008
  • Kayıp Prenses (Duru) – 2008 / 2009
  • Cuma’ya Kalsa (Çağla) – 2010
  • Nisavn: Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar (Fatma Aliye Hanımın Küçüklüğü) – 2010
  • Vay Arkadaş – 2010
  • Hayat Devam Ediyor (Lavin) – 2011
  • Küçük Gelin (Zehra) – 2013 / 2015
  • Elif (Reyhan) – 2017 / 2018
  • Kardeşlerim (Ayşe) – 2021

 



Son Güncelleme: 26.02.2022 12:10
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ATVKardeşlerimAyşeÇağla ŞimşekOyuncu
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