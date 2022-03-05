Kardeşlerim dizisi Aybike Eren kimdir? Melis Minkari kim?

Kardeşlerim dizisinde Aybike Eren ile karşımıza çıkan Melis Minkari yeteneği ile ekranlarda yer alırken dizideki oyunculuğu oldukça beğenildi. Seyircilerden tam puan alan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Kardeşlerim dizisinde gösterdi.

Dizide ki karakteri ile dikkat çeken oyuncu Şengül ve Orhan’ın kızı rolündedir. Oğulcan’ın kız kardeşi olan Eren, zengin olma hayali kuruyor. Zengin arkadaşları tarafından kabul edilmeyen oyuncu bunlara kulak asmamaktadır.

1998 İstanbul’da doğan oyuncu, küçük yaşlardan itibaren İngilizce eğitimi aldı. Gitar ve bateri dersi alan oyuncu aynı zamanda Dialog İletişim’de oyunculuk kursuna gitti. Aynı zamanda Netflix’in orijinal dizileri arasında yer alan Aşk101 dizisinin ikinci sezonunda yer alacağı söyleniyor.

Özel Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olan oyuncu hemen ardından oyunculuk eğitimine başlamıştır. Tecrübesini şu an ATV ekranlarında yer alan ‘Kardeşlerim’ dizisinde göstermektedir. Craft oyuncusu olduğunu bilinen Minkari, Aybike karakteri ile karşımıza çıkmaktadır.

1,60 boyundaki genç kız 50 kilodur. Aslan burcu olan Minkari televizyon ekranlarında ilk dizisi ile karşımıza çıkmaktadır. İngilizcesi iyi olarak bilinen oyuncu hem müzik hem dil hem de oyunculuk alanında yeteneğini göstermiştir.