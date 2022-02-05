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Kardeşlerim dizisi Akif Atakul kim? Celil Nalçakan kim, kaç yaşında?

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim isimli dizide Akif Atakul karakterini canlandıran Celil Nalçakan, gösterdiği başarılı performans ile izleyicinin beğenisini topladı. Kardeşlerim dizisinden önce pek çok yapımda yer alan Nalçakan, izleyici tarafından da oldukça merak edilen isimlerden oldu. Peki, Celil Nalçakan kim, kaç yaşında? İşte detaylar…

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:42
Kardeşlerim dizisi Akif Atakul kim? Celil Nalçakan kim, kaç yaşında?
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1978 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Celil Nalçakan’ın kendinden küçük bir kız kardeşi var. Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan oyuncu okuldan sonra Sivas Devlet Tiyatrosu’na girmiştir. Sonrasında Balıkesir Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği bölümüne başlayan Nalçakan tiyatro eğitimini sürdürmüştür.

İkizler burcu olan Celil Nalçakan, 1.80 cm boyunda ve 78 kg’dır. Gözleri ile saçları siyah olan oyuncu bekardır ve uzun yıllardır pilates eğitmenliği yapan Ceren Kahyaoğlu ile beraber olduğu söyleniyor.

Celil Nalçakan bu zamana kadar Hanımın Çiftliği, Galip Derviş, Poyraz Karayel, İntikam, Kırmızı Oda gibi pek çok dizide rol alarak adını duyurmuştur.

Kardeşlerim dizisi Akif Atakul nasıl bir karakterdir?

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin Akif’i dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. 42 yaşında olan Akif, merhametsiz ve vicdansız bir karakterdir ve ağzı da oldukça iyi laf yapmaktadır. Akif dizide, kendi isteklerini kovalayan ve çıkarları adına her şeyi yapabilecek birisidir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:42
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