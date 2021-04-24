Kardeşlerim Asiye gerçek sesi mi, kendine mi ait?

Kardeşlerim Asiye kendi sesini mi kullanıyor?

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Asiye’nin söylediği şarkılar büyük yankı uyandırdı. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi de, Asiye karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor. İzleyenler Asiye’nin kendi sesinin olup olmadığını merak ediyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun kim?

Oyuncu 17 yaşındadır. Sade, dürüst ve anaç yapısı ile karşımıza çıkmaktadır. Abileri ve kız kardeşi Emel’e annelik yapmaya çalışırken, okul hayatını da ihmal etmeden, derslerinde başarılı olmak için uğraşır. Ayrıca sesi de oldukça güzeldir.

15 Nisan 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında çocuk oyuncu olarak kariyerine başlamıştır. Uzun bir zaman çocuk rollerinde yer almıştır. Bir çok film ve dizide yer almıştır. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakter ile büyük bir çıkış yapmıştır.