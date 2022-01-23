Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?

Esra Bilgiç kimdir?

FOX TV kanalında başlayacak olandizisinin’i merak edildi. Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterini sevilen oyuncucanlandıracaktır. Faruk Teber’in yönetmenliğini yaptığı, Zülküf Yücel’in senaryosunu yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisinde 1940’lı yıllar anlatılacaktır. Kanunsuz Topraklar dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç’in canlandıracağı Gülfem karakteri ise merak konusu oldu. Gülfem, Zonguldak’ta kömür madeni işleten zengin biri olan Malik Bey’in kızıdır. Gülfem, babası Malik Bey’in madeninde çalışan Davut’a aşık olacaktır.

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da doğan Esra Bilgiç kamera karşısına ilk defa 2014 yılında Pilot isimli proje ile geçmiştir. Aynı sene Av dizisinin ilk bölümlerinde yer alan Esra Bilgiç asıl tanınırlığını 2014 senesinde başrol olarak yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Hatun karakteri ile yakalamıştır. Oyunculuğun yanı sıra modellikte yapan Esra Bilgiç 3 kez en iyi kadın dizi oyuncusu ödülünün sahibi olmuştur. Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç 2017 yılında Beşiktaş’ta forma giyen futbolcu Gökhan Töre ile evlenmiş fakat 2019 yılında anlamadıkları için boşanmışlardır. Esra Bilgiç’in hayatında şu an biri yoktur.

Esra Bilgiç’in rol aldığı diziler