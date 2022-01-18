Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak Deniz Çakır kimdir?

Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak Deniz Çakır’ın kim olduğu merak edilmektedir. Ünlü sanatçı Deniz Çakır kimdir?

Deniz Çakır

Deniz Çakır 31 Aralık 1981 senesinde Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Ayrancı Süper Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Üniversite hayatı devam ederken Ankara Tiyatrosu’nda radyo reklam ve radyo tiyatro çalışmalarında bulunmuştur. Deniz Çakır , oyunculuk hayatının yanı sıra, fotoğrafçılıkla da ilgilenmektedir. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme de yapmaktadır. Türkiye’de en güzel 10 kadın arasında gösterilmektedir. Deniz Çakır, oyunculuğu ile de kendine hayran bırakmaktadır. Bu zamana kadar da birçok yapımda yer almıştır. Deniz Çakır şu an aktif olarak Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde rol almaktadır. Dizide Bahar Yüksel karakterini canlandırıyor.

En iyi kadın oyuncu,yılın kadın oyuncusu ,En iyi yardımcı aktris gibi 10’a yakın ödülü de bulunmaktadır. Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

Deniz Çakır’ın rol aldığı yapımlar;

2004 – 2006 senesinde / Kadın İsterse / Alev / Star TV-Show TV / TV Dizisi

2006 – 2010 senesinde / Yaprak Dökümü / Ferhunde / Kanal D / TV Dizisi

2005 senesinde / İki Arada Aşk / Gizem / ATV / TV Dizisi

2006 senesinde / Evet Benim-İşte Benim / Funda / TV Dizisi

2006 senesinde / Avrupa Yakası / Serap / ATV / TV Dizisi

2008 senesinde / Donkey Xote / Türkçe Seslendirme

2008 senesinde / The Simpson: Movie / Rod ve Todd Flanders / Türkçe Seslendirme

2008 senesinde / Iron Man / Virginia ‘Pepper’ Potts / Türkçe Seslendirme

2009 senesinde / 40 / Sevda Hemşire / Sinema Filmi

2010 senesinde / Iron Man 2 / Virginia ‘Pepper’ Potts / Türkçe Seslendirme

2011 senesinde / Ya Sonra / Didem / Sinema Filmi

2011 senesinde / Cam / İpek / Sinema Filmi

2011 – 2012 senesinde / İffet / İffet / Star TV / TV Dizisi

2013 senesinde / Muhteşem Yüzyıl / Şah Sultan / Star TV / TV Dizisi

2014 senesinde / Yasak / Calibe / ATV / TV Dizisi

2015 senesinde / Konuşan Resimler / Sergi – Türkçe Seslendirme

2015 – 2018 senesinde / Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Meryem / ATV / TV Dizisi

2019 senesinde / Vurgun / Reyhan Vardar / Fox / TV Dizisi

2021 senesinde / Masumiyet / Bahar Yüksel / Fox / TV Dizisi

Cam (Oyun) / Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – Sadri Alışık Ödülleri’nde Adaylık

Aşk Sözleri / Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – Sadri Alışık Ödülleri’nde Adaylık