Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak Deniz Çakır kimdir?

Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak Deniz Çakır’ın kim olduğu merak edilmektedir. Ünlü sanatçı Deniz Çakır kimdir?
Deniz Çakır
Deniz Çakır 31 Aralık 1981 senesinde Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Ayrancı Süper Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Üniversite hayatı devam ederken Ankara Tiyatrosu’nda radyo reklam ve radyo tiyatro çalışmalarında bulunmuştur. Deniz Çakır , oyunculuk hayatının yanı sıra, fotoğrafçılıkla da ilgilenmektedir. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme de yapmaktadır. Türkiye’de en güzel 10 kadın arasında gösterilmektedir. Deniz Çakır, oyunculuğu ile de kendine hayran bırakmaktadır. Bu zamana kadar da birçok yapımda yer almıştır. Deniz Çakır şu an aktif olarak Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde rol almaktadır. Dizide Bahar Yüksel karakterini canlandırıyor.
En iyi kadın oyuncu,yılın kadın oyuncusu ,En iyi yardımcı aktris gibi 10’a yakın ödülü de bulunmaktadır. Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştır.
Deniz Çakır’ın rol aldığı yapımlar;
2004 – 2006 senesinde / Kadın İsterse / Alev / Star TV-Show TV / TV Dizisi
2006 – 2010 senesinde / Yaprak Dökümü / Ferhunde / Kanal D / TV Dizisi
2005 senesinde / İki Arada Aşk / Gizem / ATV / TV Dizisi
2006 senesinde / Evet Benim-İşte Benim / Funda / TV Dizisi
2006 senesinde / Avrupa Yakası / Serap / ATV / TV Dizisi
2008 senesinde / Donkey Xote / Türkçe Seslendirme
2008 senesinde / The Simpson: Movie / Rod ve Todd Flanders / Türkçe Seslendirme
2008 senesinde / Iron Man / Virginia ‘Pepper’ Potts / Türkçe Seslendirme
2010 senesinde / Iron Man 2 / Virginia ‘Pepper’ Potts / Türkçe Seslendirme
2011 senesinde / Ya Sonra / Didem / Sinema Filmi
2011 senesinde / Cam / İpek / Sinema Filmi
2011 – 2012 senesinde / İffet / İffet / Star TV / TV Dizisi
2013 senesinde / Muhteşem Yüzyıl / Şah Sultan / Star TV / TV Dizisi
2014 senesinde / Yasak / Calibe / ATV / TV Dizisi
2015 senesinde / Konuşan Resimler / Sergi – Türkçe Seslendirme
2015 – 2018 senesinde / Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Meryem / ATV / TV Dizisi
2019 senesinde / Vurgun / Reyhan Vardar / Fox / TV Dizisi
2021 senesinde / Masumiyet / Bahar Yüksel / Fox / TV Dizisi
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