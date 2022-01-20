Kanunsuz Topraklar dizisinde Asude karakterine kim hayat verecek? Ezgi Çelik kimdir?

Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Söz dizilerinde oldukça sevilen Ezgi Çelik, Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak. Çelik, yeni dizisinde Asude rolünü canlandıracak.

Yeni dizi, Zonguldak’taki madencilerin hayat hikâyesini anlatmaktadır. Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çeken yeni dizide Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Murat Daltaban ve Necip Memli gibi oyuncular yer alıyor.

Necip Memli, Ali Gelik adında bir maden şirketi sahibini canlandırıyor. Murat Daltaban da başka bir maden ocağı sahibi ve zengin bir iş adamı olan Malik karakterine hayat verecek.

Kanunsuz Topraklar dizisi Asude kim?

Asude, çok güzel bir kadındır. Sesi de kendisi kadar güzeldir. Pavyonda şarkıcılık yapmaktadır. Kendinden çok büyük bir maden ocağı sahibine aşık olur ve hikâyenin önemli karakterlerinden biri haline gelir.

Ezgi Çelik

6 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kara Yılan dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Gülperi karakteriyle yıldızı parlamıştır. Son dönemde Söz dizisinde Yüzbaşı Songül karakterine hayat vermiştir. 1.67 m boyu ve 56 kilosu bulunmaktadır. Aslan burcudur. Özel hayatında kimse olmadığı bilinmektedir.